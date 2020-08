Guehi é emprestado ao Swansea City

Marc Guehi é mais um atleta da Academia a ser emprestado na temporada 2020/2021. De antemão o zagueiro de 20 anos vestirá a camisa do Swansea City. Isso significa que Guehi retorna ao clube onde estava desde janeiro de 2020.

Aquele foi o primeiro empréstimo do defensor. Em resumo, no País de Gales atuou em 14 partidas em 19/20. A jovem promessa dos Blues, Guehi ganhou a confiança do treinador Steve Cooper, que solicitou o jogador por mais uma temporada.

O Swansea brigou pelo acesso à Premier League. Porém, perdeu para o Brentford nos play-offs. Nesse sentido, Guehi atuou nas duas partidas. No Chelsea desde os oito anos, o zagueiro se desenvolveu na Academia e figurou na equipe Sub-18 campeã de sete troféus em duas temporadas.

Estreia na Carabao Cup e nova convocação

Também na última temporada Guehi estreou na equipe principal do Chelsea sob o comando de Frank Lampard. O zagueiro atuou na vitória sobre o Grimsby Town, na Carabao Cup. Naquela partida, fez dupla de zaga com Kurt Zouma.

Ademais, nessa semana foi convocada para representar a Seleção Inglesa Sub-21 juntamente com mais três jogadores do Chelsea. Por fim, Guehi tem contrato com os Blues até 2022.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp