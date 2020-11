Gols do Chelsea marcados no dia 31 de outubro

O Chelsea Chadder, conta do Twitter sobre feitos históricos do Chelsea, publicou sobre alguns momentos do clube de Stamford Bridge no dia 31 de outubro. Por isso, confira gols marcados por personagens de destaque na história recente dos Blues. Todos eles foram assinalados no dia 31 de outubro.

98 mil torcedores assistiram o empate em 2 a 2 entre Barcelona e Chelsea. Ex-atletas do Chelsea, Deco e Gudjohnsen fizeram os gols do Barcelona. Por outro lado, Lampard e Drogba marcaram para a equipe de Stamford Bridge. Assim sendo, José Mourinho iniciou o embate com o starting 11 desta forma. Henrique Hilário; Khalid Boulahrouz, John Terry, Ricardo Carvalho e Ashley Cole. Claude Makelele, Michael Ballack, Michael Essien e Frank Lampard. Arjem Robben e Didier Drobga.

Uma belíssima troca de passes entre Anelka, Deco, Lampard e Drogba diante do Bolton. Petr Cech; John Terry, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho e Branislav Ivanovic. Michael Ballack, Frank Lampard, Michael Essien e Deco. Didier Drogba e Nicolas Anelka compuseram a formação de Carlo Ancelotti. Além disso, Gary Cahill jogava no Bolton na oportunidade.

Uma derrota do Chelsea frente ao Liverpool por 3 a 1. Primeiramente, Ramires fez o gol do Chelsea. Posteriormente, Philippe Coutinho (duas vezes) e Benteke fizeram os gols do embate. Além disso, o Chelsea mediu forças com a seguinte formação inicial. Begovic; Zouma, Cahill, Terry, Azpilicueta (Falcao 75); Ramires, Mikel (Fabregas 69), Willian; Oscar, Hazard (Kenedy 59), Costa

Por fim, o Chelsea venceu o duelo contra o Derby County por 3 a 2. A equipe de Stamford Bridge entrou em campo com a seguinte formação. Caballero; Zappacosta (Azpilicueta), Cahill, Christensen (David Luiz) e Emerson; Kanté, Fabregas e Kovacic; Willian, Morata e Loftus-Cheek (Pedro) Na oportunidade, o técnico era Maurizio Sarri. Por outro lado, Frank Lampard, Mason Mount e Fikayo Tomori eram integrantes do Derby.

