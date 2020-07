Goal: Chelsea reabre conversas sobre renovação de Willian

Segundo apuração do Goal, o Chelsea reabriu as conversas com Willian após o brasileiro recusar proposta da China. Entretanto, os Blues ainda permanecem firmes na decisão de não oferecer mais do que dois anos de contrato. O camisa 10 deixou claro em todas as tentativas de acordo que deseja três anos de extensão e gostaria de permanecer na Inglaterra.

Assim, a atitude do clube mostra apreço pelas últimas atuações de Willian. O winger faz sua melhor temporada no Chelsea em números com 14 participações diretas em gol. Após a estagnação das negociações antes da parada, o brasileiro já teve seu nome ligado ao Tottenham e ao Arsenal. Entretanto, os quatro gols e uma assistência após o retorno demonstram a sua vontade em permanecer vestindo azul.

O técnico Frank Lampard respondeu em coletiva que “ainda está esperançoso da sua renovação” e que o camisa 10 sempre demonstrou profissionalismo e vontade dentro de campo. “Eu acho que sempre é importante os jogadores mais experientes terem grande participação nos jogos. Os jovens da base terem espaço é muito bom, mas é preciso equilibrar as coisas”, afirmou o técnico.

Os Blues podem precisar da experiência e consistência de Willian na próxima temporada. Com as novas contratações e um time muito jovem, a experiência dos jogadores acima dos 30 como Olivier Giroud, Azpiliceta e Willian pode ditar o ritmo da troca de gerações.

