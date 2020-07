Goal: Antigo treinador de Werner dá dica para o sucesso nos Blues

O antigo treinador de Timo Werner, Jesse Marsch, conversou com o Goal.com sobre a expectativa de sucesso do alemão na Premier League. O técnico agora comanda o RB Salzburg e teve a oportunidade de treinar o jovem quando era assistente do manager Ralf Rangnick na temporada 2018/19.

Marsch exaltou a versatilidade do atleta e a sua movimentação. Além disso, o considera mais efetivo quando lhe é dada liberdade para se movimentar. “Ele gosta de cair pela esquerda e entrar na área cortando para dentro”, ele disse ao podcast Bleacher Report’s Football Ranks. “Ele pode levar a jogada para a linha de fundo e cruzar ou vir por dentro em direção ao gol. Ele joga bem em todas as posições do ataque e finaliza bem os cruzamentos vindo da direita”, explicou.

O técnico também avaliou o que seria necessário para o jogador triunfar. Segundo ele, jogar com dois homens de frente pode dar a liberdade necessária para Werner desenvolver o seu jogo. “Nós chegávamos a isso taticamente para que ele pudesse achar formas de ser mais perigoso. Mas ele pode jogar em qualquer lugar”, exaltou. Além disso, outra característica mencionada por Marsch é o envolvimento defensivo do atleta. Assim, o alemão “trabalha para o time” e está “sempre em forma”, atributos fundamentais para o sucesso na Premier League.

