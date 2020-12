Glenn Hoddle: “Neste momento, Chelsea acima de Barça e Real Madrid”

Glenn Hoddle, ex-técnico do Chelsea, elogiou o desempenho do time de Londres após a vitória contra o Sevilla por 4 a 0, na 5ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. “Você não pode ignorar o Bayern de Munique, pois eles são muito poderosos, mas você tem que colocar o Chelsea lá no topo [dos times mais fortes] também. Para mim, neste momento, eles estão acima do Barcelona e do Real Madrid”, disse o ex-treinador ao canal BT Sport e reverberado pelo Daily Mail.

“São dois times gigantes. Entretanto, neste momento, o time do Chelsea é melhor do que os dois [clubes espanhóis]. Eu acho que [o Chelsea] tem que mirar, pelo menos, a fase semifinal. E se você chega até a semifinal, tudo pode acontecer”, disse Hoddle.

“E tem mais por vir para eles [atletas e plantel do Chelsea]. Eles têm jogadores internacionais que estão ficando melhores ao decorrer da temporada. E, com os torcedores de volta, nós ainda não vimos um Chelsea inspirado na frente dos seus fãs. Acho que quando maior a ocasião, melhores os jogadores serão”, afirmou Glenn Hoddle, ex-técnico do Chelsea.

Além disso, veja as considerações de Giroud sobre o seu desempenho de gala contra o Sevilla. Afinal, o atleta marcou quatro gols no embate contra os espanhóis, na Andaluzia.

