Frank Lampard responde questionamentos sobre Azpilicueta

Frank Lampard e Cesar Azpilicueta somam oito anos de parcerias. Primeiramente, como jogadores e, mais recentemente, na interação técnico/atleta. Desta forma, Lampard concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea e foi questionado sobre o camisa 28 do Blues. Segundo o técnico, o espanhol continua sendo tão importante como sempre foi ao time londrino.

Azpilicueta chegou ao Chelsea em 2012, quando Lampard ainda era atleta do clube. Por isso, o espanhol é o futebolista – em atuação – com o maior número de jogos com a camisa do Chelsea. Contra o Brighton, Azpilicueta ficou no banco de reservas, o que não é uma situação muito comum. Por outro lado, Reece James atuou e se destacou com um gol e uma assistência na estreia da Premier League.

Apesar disso, Frank Lampard sublinhou que, titular ou não, Cesar Azpilicueta cumpre um papel vital para o plantel. “Ele está fazendo um grande trabalho como capitão do clube”, iniciou o técnico do Chelsea.

“Desde que eu assumi o posto técnico, ele vem me ajudando muito em termos de como ele lida com situações dentro e fora de campo. O quanto ele sente por esse clube e a comunicação dele com o plantel”, disse Lampard.

Competitividade na lateral

“Todos nós podemos ver a qualidade de Reece James e a competição que eu tenho na posição de lateral-direito. O profissionalismo de Azpilicueta significa que nesta temporada ele será tão importante para nós como ele sempre foi. Não posso pedir para jogadores tão competitivos, como é o ‘Azpi’, que se contentem em perder jogos”.

“Cada atleta deve estar determinado em atuar em todos os jogos. Eu sei que ele é assim. Eu sei isso, pois joguei com ele. Mas quando você tem alguém como Azpilicueta, com as qualidades que ele tem como capitão, eu sei que ele dá tudo de sim, independentemente se ele joga como titular ou não. Eu sei que ele terá um impacto positivo para o plantel, mesmo que ele esteja fora de campo. É tudo o que eu peço, e é um prazer ter Azpilicueta no plantel”, concluiu Lampard.

Premiação na semana passada

Recentemente, Cesar Azpilicueta recebeu o PFA Community Champions. Uma premiação da Associação dos Futebolistas Profissionais sobre ações dos atletas na comunidade. Os prêmios foram entregues aos atletas do Chelsea em reconhecimento ao apoio de ambos com a Chelsea Foundation. Azpilicueta e Millie Bright, vice-capitão do Chelsea Women, receberam os prêmios na semana passada em Cobham – centro de treinamento da equipe londrina.

Dados de Azpilicueta

O espanhol conquistou vários títulos com a camisa do Chelsea. Dois títulos da Premier League, um título da Copa da Inglaterra e uma conquista da Copa da Liga Inglesa. Além disso, Cesar Azpilicueta conquistou dois troféus da Europa League, ambos com o Chelsea. O latera-direito do Chelsea acumula várias passagens pelo selecionado nacional. Desde cateorgias de base até o elenco adulto. São 25 jogos com a Espanha, além das passagens no Sub-23, Sub-21, Sub-20, Sub-19 etc. Azpilicueta tem contrato com o Chelsea até junho de 2022. Antes do time de Stamford Bridge, o atleta atuou no Olympique de Marseille e Osasuna. Por fim, sua oficialização no clube londrino ocorreu na temporada 2012/13.

