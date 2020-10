Frank Lampard fala sobre atual período como técnico do Chelsea

Frank Lampard agradeceu todo o apoio dos torcedores do Chelsea durante o seu período como técnico do time de Londres. O técnico foi entrevistado pelo site oficial do Chelsea e mencionou seu desejo de obter sucesso em Stamford Bridge. Além disso, Lampard apontou a estreia como treinador do Chelsea, frente ao Leicester em agosto de 2019, como um dos seus momentos favoritos como treinador.

O primeiro ano

“Eu aproveitei de verdade o meu primeiro ano no comando técnico e eu acho que o jogo contra o Leicester, em casa, é algo que se destaca para mim”, inicia o treinador. “E sempre vou me lembrar da recepção dos torcedores pela prima vez como um treinador do Chelsea. Foi engrandecedor para mim estar de volta e atuar em um outro cargo”, afirmou.

“Está sendo uma jornada incrível e eu estou amando isso. Esse é o meu clube e não há muitas pessoas que têm essa sorte de ter essa trajetória que eu tenho em um brilhante clube de futebol. Agora eu estou aqui, nessa posição, e eu quero fazer o melhor dessa situação”, disse.

Trabalho para alcançar sucesso

O treinador admitiu que liderar o clube londrino é o emprego dos sonhos para ele. Por fim, Lampard revelou suas motivações para a atual temporada. “É um trabalho difícil, mas recompensador”, disse.

“Estou me empenhando diariamente para ser melhor e sabemos o que é preciso para provar o sucesso aqui. Queremos ir bem e sabemos que há muito trabalho para ser feito e atingirmos nossos objetivos. Entretanto, você tem que dar absolutamente tudo para [o sucesso] acontecer”, salientou.

“Estou totalmente envolvido nesse trabalho e quero trazer sucesso para esse clube. Voltar ao Chelsea e receber aquela recepção dos torcedores, quero trazer sucesso pois os torcedores merecem. É por isso que estamos todos trabalhando agora”, concluiu Frank Lampard.

