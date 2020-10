Frank Lampard detalha importância de diálogo aberto com plantel

Frank Lampard concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre os desafios de comandar a equipe de Londres. Um dos pontos abordados na entrevista foi a importância do diálogo com o plantel. Além disso, vale ressaltar que o Chelsea investiu bastante e teve adições ao plantel principal. Ou seja, a competitividade na atual equipe é uma característica do time de Stamford Bridge em 2020/21.

O diálogo com o plantel

“Quando você tem um plantel de 20 jogadores ou mais atletas, que é o número necessário, você tem que lutar o máximo que puder para fazer o trabalho corretamente. Você busca selecionar times e formações durante a temporada, e você quer fazer isso honestamente”, iniciou Frank Lampard.

“Embora algumas conversas possam ser muito difíceis, acho que eles [os atletas] respeitam isso. Principalmente, os jogadores modernos. Com o passar dos anos, os técnicos podem ter dito aos atletas para seguir uma maneira tradicional. Mas eu tento ser o mais aberto possível e honesto com maior número de atletas”, disse.

“Nem sempre é fácil. Não posso falar com todo mundo em todas as semanas, mas não me importo e, na verdade, quando você tem essas conversas, isso o ajuda a construir o relacionamento – para o bem ou para o mal”, salientou.

Ser honesto e ter diálogo aberto

“Se você está sendo honesto e os jogadores não gostam disso, eu tenho que aceitar isso até certo ponto. Mas da próxima vez que eu falar com eles ou eles voltarem [ao diálogo]. Então você terá uma dimensão sobre a forma como você falou anteriormente ou sobre o feedback dos atletas com o técnico”, continuou.

“Eu acho importante que haja um diálogo aberto. Eu tento ter isso o máximo que posso e isso faz parte do meu trabalho”, afirmou o treinador do Chelsea.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp