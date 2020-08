Ex-Blue, Eddie Newton assume clube da Turquia

Ex-meio-campo do Chelsea, o inglês Eddie Newton é o novo comandante do Trabzonspor. Aos 48 anos, Newton foi efetivado na equipe turca, após atuar como interino nas duas últimas partidas. O anúncio foi feito pelos turcos no final domingo (2).

Por oito anos Newton esteve na Comissão Técnica do Chelsea, trabalhando com treinadores como de Roberto Di Matteo – quando conquistou a Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra, em 2012 – e Guus Hiddink. Contudo, deixou os Blues no começo de 2020, para atuar como auxiliar de Huseyin Cimsir na Turquia.

Na última quarta-feira (29) ele guiou os turcos na conquista da Copa da Turquia. O novo treinador terá trabalho pela frente, já que o Trabzonspor perdeu um recurso no TAS e apesar de ter conquistado a vaga para a Liga dos Campeões na próxima temporada, cumprirá a pena imposta pela Corte.

Mesmo com o obstáculo, Newton celebrou sua efetivação. “Estava trabalhando para me tornar o número um por anos. Eu finalmente tenho a oportunidade de tornar meu sonho em realidade“, disse ao site oficial do Chelsea. Newton também elogiou o trabalho de Frank Lampard em sua primeira temporada como treinador do Chelsea. “Houve altos e baixos, mas foi uma temporada decente“, concluiu.

