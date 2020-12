Neste dia, em 2006, Essien balançou as redes contra o Arsenal

Michael Essien entrou em campo em mais de 250 partidas pelo Chelsea. Para ser mais preciso, ele participou de 256 duelos e 25 gols foram marcados pelo atleta de Gana. No dia 10 de dezembro de 2006, Essien marcou um dos gols mais relembrados em sua passagem pelo clube inglês. O gol do empate em 1 a 1 contra o Arsenal, em Stamford Bridge, na temporada 2006/07. 41.917 pessoas testemunharam o quinto gol de Essien com a camisa do Chelsea – passe de Frank Lampard e finalização com efeito do ganês.

Segundo o Transfermarkt, todas as vezes que o ganês marcou gols com a camisa do Chelsea, a equipe de Londres não foi derrotada. O atleta marcou 25 gols em 23 jogos. 16 vitórias, sete empates e nenhuma derrota nos 25 embates. Além disso, em duas ocasiões, o futebolista marcou dois gols. Primeiramente, na vitória contra o Wolves, na temporada 2009/10, por 4 a 0 – Essien marcou o segundo e o terceiro gol. Por fim, contra o West Ham, na temporada 2010/11, duas cabeçadas que culminaram em dois gols e na vitória por 3 a 1.

Por fim, Essien conquistou oito títulos com a camisa do Chelsea. Dois títulos de Premier League e três Copas da Inglaterra. Uma conquista da Liga dos Campeões e uma Copa da Liga Inglesa. Em conclusão, um troféu da Supercopa da Inglaterra também foi conquistado pelo jogador. Ao todo, Michael Essien acumulou mais de 20 mil minutos de jogo com o time de Londres.

Ficha técnica

Chelsea: Hilario, Geremi (Wright-Phillips 66), Carvalho, Terry, Ashley Cole, Essien, Ballack, Makelele, Lampard, Shevchenko (Robben 67), Drogba.

Cartões amarelos: Ashley Cole, Drogba.

Gol: Essien 84.

Arsenal: Lehmann, Eboue, Djourou, Senderos, Clichy, Hleb, Fabregas, Silva, Flamini, Van Persie (Ljungberg 83), Adebayor.

Cartões amarelos: Flamini, Lehmann.

Gol: Flamini 78.

Público: 41,917.

Árbitro: A Wiley

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp