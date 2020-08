Equipe feminina do Chelsea posa com troféu da Super League

Teve festa no Centro de Treinamento do Chelsea Feminino. Nessa terça-feira (4) as comandadas de Emma Hayes finalmente puderam posar com o troféu da Barclays FA Women’s Super League da temporada 2019/2020, após o Chelsea ser declarado campeão invicto.

Para quem não se lembra, a temporada foi finalizada de forma precoce por conta da pandemia. Após uma reunião, a taça ficou em Londres no quesito de porcentagem de pontos. E enfim as atletas receberam suas medalhas e fizeram a foto oficial. Além da Super League, o elenco feminino também conquistou a Continental Cup, contra o Arsenal.

Em ritmo de pré-temporada

Logo depois da foto, as pupilas de Hayes seguiram trabalhando firme para a nova temporada. Isso porque o futebol feminino será retomado em setembro, com a Super League. A volta também será marcada pela fase final da FA Cup, no qual as mulheres azuis vão em busca de mais um troféu.

Na quartas de final a equipe enfrenta o Everton, fora de casa em 25 ou 26 de setembro. Fora de campo a Diretoria tem trabalhado na renovação de alguns contratos, como de England e Cuthbert. Reforços também chegaram. A alemã Leupolz, a canadense Fleming e a inglesa Charles.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp