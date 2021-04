Emma Hayes: “Tenho um grupo incrível”

Na última quarta-feira, 21, Chelsea e Manchester City empataram por 2 a 2 pela Women’s Super League. Após a partida, Emma Hayes deu uma entrevista para a BT Sport.

Primeiramente, a comandante Blue disse: “Bem, se alguém acha que isso (a partida) é uma experiência confortável para um treinador, me deixe dizer algo, foi horrível durante 45 minutos. Não vou fingir dizendo para vocês que que senti confortável, pois foi longe disso.”

“Manchester City é um time de alto nível, realmente são, e esses jogos trazem o melhor e o pior, acredito. Para mim, odiei cada minuto do segundo tempo. Sei que minha família está vendo isso e eles viram a cor sumindo do meu rosto durante 45 minutos. Acabou, graças a Deus.”

Elogios para Ann-Katrin Berger

Ao ser perguntada sobre Ann-Katrin Berger e sua partida, Hayes disse: “Ela é a melhor. Conseguir lidar com essa qualidade e essa pressão, ela continua fazendo. Isso muda o jogo e essa é a realidade.”

“Tivemos chances, fomos bem na transição e elas também. 2 a 2 é um placar justo? Não importo se é ou não, acabou.”

Com o empate, o Chelsea está mais próximo de ser campeão da liga. Contudo, a treinadora só disse: “Nem estou pensando nisso. No momento, só quero me acalmar e tomar uma xícara de chá.”

Finalmente, Hayes falou sobre as expectativas para a partida contra o Bayern no final de semana. “Resiliência, é tudo que vou falar. Tenho um grupo incrível de mulheres que são resilientes, elas me deixam orgulhosa todos os dias, deixam nosso clube orgulhoso e estou ansiosa para o fim de semana.”

