Emma Hayes: “Não acho que a equipe esteja em seu melhor nível ainda”

Emma Hayes concedeu entrevista ao site oficial do Chelsea sobre o próximo compromisso da Women’s Super League. A comandante não poupou elogios ao Everton, próximo adversário do Chelsea. Além disso, Hayes frisou sua crença que a equipe de Londres ainda não está no seu melhor nível na temporada. Confira alguns trechos da entrevista.

O Everton

“Everton tem sido excelente. As contratações foram excelentes e, o que mais impressiona, é a ética de trabalho da equipe. O comportamento altruísta de cada atleta, elas jogam sem ego e eu gosto disso nelas. Acho que por isso o time será um dos candidatos nesse ano. É impressionante ver como [o Everton] permanece nos jogos. Como trabalham uma para a outra e nenhum trabalho é grande demais para elas com um grupo”, disse Emma Hayes.

A equipe

“Nossa equipe tem que aceitar que a qualidade é melhor em toda a competição e o modo que você aceita esse fato assegura que o time esteja em primeiro lugar em todos os aspectos”. […] “Então, o que foi feito por esse time, na última temporada, é totalmente irrelevante. O que fazemos dia após dia no treinamento é o que importa. Afinal, todos ao nosso redor estão com muita vontade de vencer”, disse a comandante do time de Londres.

“Não acho que a equipe [do Chelsea] esteja em seu melhor nível ainda, mas estará quando todas colocarem a equipe no centro de tudo o que fazemos.”, concluiu Emma Hayes. Em conclusão, confira outros trechos da entrevista de Emma Hayes ao site do Chelsea.

Próximo jogo

Por fim, o Chelsea entra em campo no domingo (8), às 9h (horário de Brasília), contra o Everton, em jogo válido pela sexta rodada da Women’s Super League. O duelo será realizado em Kingsmeadow e o time de Londres fará o quinto compromisso na competição. Afinal, a partida contra o Aston Villa, válida pela quinta rodada da WSL, foi remarcada para 27 de janeiro de 2021.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp