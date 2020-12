Em ritmo de treino, Chelsea Women vence Benfica e avança na Champions League

O Chelsea Women voltou a campo na tarde dessa quarta-feira (16). Em primeiro lugar, o compromisso de hoje era o jogo de volta da UEFA Women’s Champions League contra o Benfica. Ademais, marcou o retorno da equipe londrina a Kingsmeadow na competição europeia e terminou com vitória por 3×0.

Bethany England (2x) e Sam Kerr anotaram os tentos de hoje. Em suma, a vaga já estava praticamente assegurada depois da goleada por 5×0 na partida em Portugal. Agora o Chelsea terá que esperar até 16 de fevereiro para conhecer seu próximo adversário no torneio.

Mudanças no elenco

A princípio para o duelo de hoje, Emma Hayes levou a campo uma equipe diferente em relação ao domingo (13), no Campeonato Inglês: Carly Telford no gol; Sophie Ingle foi para a zaga ao lado de Millie Bright; Hannah Blundell ocupou a lateral-esquerda, enquanto Jess Carter atuou na direita. No meio, Jessie Fleming, Guro Reiten e Erin Cuthbert ganharam novas chances; o ataque foi formado por England e Kerr.

Todavia, as mexidas não diminuíram o ímpeto das Blues, que passaram os 90 minutos buscando gol. Demorou, mas England abriu o placar aos 28. Na volta do segundo tempo Kerr – estreante na competição – ampliou aos 65. Por fim, nos acréscimos, novamente England balançou as redes. Assim sendo, o placar agregado foi de 8×0 para o Chelsea.

Domingo tem mais

Em conclusão, as londrinas retornam a Kingsmeadow neste domingo (20), no dérbi contra o Tottenham Hotspurs de Alex Morgan. Assim sendo, esse será o último duelo antes da pausa do Natal e é válido pelo Campeonato Inglês.

FICHA TÉCNICA

Chelsea (4-4-2) Telford; Blundell (Spence 75), Bright (c) (Eriksson h/t), Ingle, Carter; Charles, Cuthbert (Harder 68), J Fleming, Reiten; Kerr (Kirby 68), England

Reservas: Berger, Orman, Thorsidottir, Mjelde, Andersson, Leupolz, Spence

Gols: England 28, 90+2, Kerr 64

Benfica (4-5-1): Neuhaus; Amado (Nazareth 21), Rebelo (c), Costa, Seica, Fidalgo; Vitoria, Pauleta, Cameirao, Lacasse; Raysla (Amani 70)

Reservas: Vilao, Alberto, Cristo, Lopez Silva, Malta

Cartões amarelos: Vitoria 59, Cameirao 84

Árbitra: Lina Lehtovaara

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp