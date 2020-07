Em boa fase, Willian ainda não sabe se fica

Ao contrário de Pedro, que já acertou a ida para a Roma, o futuro de Willian no futebol ainda está indefinido. O camisa 10 dos Blues foi titular nos quatro jogos do clube desde a retomada do futebol na Inglaterra. Em ótima fase, o ponta marcou três gols no período e se tornou o primeiro jogador da história da Premier League a balançar a rede em todos os meses do calendário. Na temporada, ele tem 10 gols e seis assistências em 41 partidas.

Titular absoluto sob a tutela de Frank Lampard, o jogador foi responsável pelos dois gols na derrota contra o West Ham por 3-2. Entretanto, quando perguntado sobre a boa fase, o jogador reiterou que “qualquer marca individual fica em segundo plano quando o resultado coletivo não é alcançado. É claro que vivo um bom momento, os gols estão saindo, mas não é dia de exaltar isso”.

Além disso, o atacante ressaltou que prefere focar no restante da temporada em vez de pensar no futuro, cada vez mais próximo. “O meu futuro segue indefinido. Tenho buscado viver o presente, desfrutar de cada jogo, ajudar o Chelsea a conquistar os seus objetivos”, disse.

Comprometimento é marca registrada

O meia-atacante é figurinha carimbada nas partidas dos Blues há oito temporadas. Conhecido do torcedor brasileiro e respeitado na Inglaterra, às vésperas dos 32 anos o atleta esbanja preparo físico. Assim, parece determinado a provar sua importância para os londrinos ou, pelo menos, valorizar a sua saída pela porta da frente.

Elogiado pela ética de trabalho em todas as temporadas que disputou na Terra da Rainha, o brasileiro aceitou seguir no elenco mesmo depois de arrastadas negociações de contrato. Assim, pairava no ar a dúvida de que seus melhores dias já haviam passado. Mas, a cada atuação, Willian elimina as dúvidas sobre sua capacidade e comprometimento.

Impasse nas negociações

O jogador tinha vínculo com o Chelsea até o dia 30 de junho. Entretanto, acertou uma extensão de contrato por dois meses. Portanto, com a opção dada pela FIFA sendo utilizada, o camisa 10 poderá terminar a temporada ainda vestindo azul. A renovação curta é uma alternativa por conta da paralisação no calendário. Antes da parada, Willian revelou em entrevistas que havia um impasse para renovar o seu contrato. O brasileiro deseja mais três anos e o clube ofereceu dois.

Restante da temporada

O próximo adversário do Chelsea será o Watford, em Stamford Bridge, pela Premier League. Os Blues ocupam a quarta colocação, com 54 pontos. Contudo, são seguidos de perto pelo Manchester United e Wolverhampton, com 52. Além disso, o clube ainda luta pelo título da FA Cup, também contra o Manchester United na fase semifinal. A equipe também tem o jogo de volta contra o Bayern de Munique. Os londrinos tentam reverter um 3-0 fora de casa contra os alemães.

