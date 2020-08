Elenco principal inicia pré-temporada em Cobham

Frank Lampard e seus atletas estão de volta ao trabalho. Nessa segunda-feira (24) o elenco principal do Chelsea fez a primeira movimentação em Cobham. De imediato Hakim Ziyech e Timo Werner treinaram com atletas da temporada passada. A novidade foi a presença de Cesar Azpilicueta.

O capitão dos Blues se recuperou da lesão sofrida na final da FA Cup e foi ao gramado. Contestado na temporada passada, Kepa Arrizabalaga também treinou. Ademais, o jovem Ethan Ampadu voltou de empréstimo foi outra presença na equipe.

Garotos da base também treinam

A última partida do Chelsea na temporada 2019/2020 foi no dia 8 de agosto. Ou seja, o elenco teve apenas duas semanas para repousar. Por isso Lampard e sua comissão técnica priorizaram atividades físicas e uma movimentação leve com bola. Além da volta de Ampadu, o elenco que iniciou a pré-temporada tem novidades. Conor Gallagher e Jake Clarke-Salter são alguns atletas da Academia treinando com os profissionais.

A estreia do Chelsea na Premier League 2020/2021 está marcada para 14 de setembro, fora de casa. Enquanto o elenco treina, a expectativa é sobre a chegada dos reforços Ben Chilwell, Kai Havertz e Thiago Silva. Resta a posto de goleiro, colocando em destaque Kepa e sua possível saída.

