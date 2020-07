‘É só o começo para Mount’, afirma Lampard

Na última partida o Chelsea venceu o Wolverhampton por 2-0 com gols de Olivier Giroud e Mason Mount. De falta, o jovem marcou seu oitavo gol na temporada para selar a classificação para a Champions League. Assim, Frank Lampard demonstrou estar satisfeito com a forma do atleta e exaltou sua campanha de estreia na Premier League.

“Ele definitivamente irá melhorar ainda mais porque é muito jovem”, previu ele. “Sua ética de trabalho e o treino no dia-a-dia são brilhantes. Ele já contribuiu muito para o time, mas ficará ainda melhor. Este é só o começo para Mason no Chelsea”, avaliou Lampard.

Além disso, a falta que cobrou contra os Wolves rendeu elogios de Lampard, que era um exímio cobrador. “A sua técnica é especial e somente jogadores de elite podem bater na bola daquela forma”, explicou.

Além de boas partidas, Mount também foi um dos atletas mais utilizados pelo treinador. Assim, o jovem de 21 anos foi o primeiro jogador da academia dos Blues a participar de 50 jogos na temporada de estreia. A fase do inglês é tão boa que rendeu convocações para a seleção principal do seu país. O próximo compromisso dos Blues é a final da FA Cup contra o Arsenal, no dia 1º de agosto.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp