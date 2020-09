Didier Drogba receberá premiação da UEFA

Didier Drogba, ídolo do Chelsea, receberá o 2020 UEFA President’s Awards no sorteio da UEFA Champions League, que será realizado na terça-feira (1º de outubro). O artilheiro do Chelsea fez 164 gols em 381 jogos em duas passagens com a camisa do time londrino. Além disso, Drogba venceu quatro edições do Campeonato Inglês, três edições da Copa da Inglaterra e a UEFA Champions League de 2012. Na ocasião, o costa-marfinense foi o responsável pela conversão do pênalti decisivo e a confirmação do título para a equipe de Stamford Bridge.

Por isso, Didier Drogba se destacou dentro e fora das quatro linhas. Além da carreira de sucesso em clubes e na seleção da Costa do Marfim, o ex-atleta também participa ativamente de projetos sociais. Assim sendo, a UEFA premiará o futebolista africano no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Sonho de criança, diz Drogba

“Ganhar uma Liga dos Campeões, ter jogado e marcado gols pelo meu país em uma Copa do Mundo. São coisas que eu sonhava quando criança, disse Drogba. O ex-Chelsea está estudando no curso de administração da UEFA, após sua candidatura para se tornar presidente da Federação de Futebol da Costa do Marfim.

“Há tantas crianças no mundo que tem potencial para seu tornarem, não apenas jogadores de futebol, mas também médicos, professores e engenheiros. É por isso que é tão importante ajudar e apoiar nossos jovens para que eles possam realizar os sonhos e aspirações”, salientou.

Além disso, Didier Drogba receberá o prêmio das mãos de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, no sorteio que será realizado em Genebra (Suíça). Anteriormente, Franz Beckenbauer, Eusébio e Johan Cruyff são exemplos de atletas que também receberam a horaria da UEFA.

Palavras do presidente da UEFA

“Drogba é um herói para milhões de fãs de futebol por suas conquistas ao longo de sua brilhante carreira. Ele é um líder, um pioneiro. Vou me lembrar dele como um jogador com habilidade, força e inteligência. Mas acima de tudo por seu apetite insaciável para o sucesso. Uma característica que está tão presente em seu desejo de ajudar os outros fora de campo”, disse Alexander Ceferin, presidente da UEFA.

“A Liga dos Campeões da UEFA se tornou o maior torneio de clubes do mundo, em parte, pelo fato que os clubes conseguiram atrair os melhores jogadores do planeta. Tivemos a sorte de ver nomes como George Weah, Samuel Eto’o e Didier Drogba jogando no mais alto nível. Eles, por sua vez, abriram caminho para os jogadores de futebol africanos e inspiraram uma nova geração a seguir seus passos”, concluiu Ceferin.

O jogador

Didier Drogba jogou em oito clubes. Chelsea, Le Mans, Olympique Marseille, Galatasaray, Guimgamp, Montral Impact, Phoenix Rising e Shanghai Shenhua. Segundo o Transfermarkt, 686 jogos foram disputados por Drogba e 300 gols foram marcados. Além disso, o futebolista acumulou 114 assistências, totalizando 545 participações em gols das equipes que atuou.

No clube londrino, o costa-marfinense fez 381 partidas, 164 gols e 86 assistências. Por outro lado, Drogba acumulou mais de 27 mil minutos (27.008’) com a camisa do time de Stamford Bridge. Em conclusão, sobre a seleção da Costa do Marfim, 105 partidas e 65 gols para Didier Drogba.

