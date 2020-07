Dennis Wise dá “o caminho das pedras” para Abraham

Um dos jogadores mais icônicos da história do Chelsea explicou como Tammy Abraham pode competir com as novas contratações dos Blues. Dennis Wise, ídolo dos anos 1990 considera a consistência como a principal qualidade a ser desenvolvida pelo centroavante.

“Ele demonstrou que sabe fazer gols, mas precisa ser mais consistente”, afirmou o ex-atleta. Além disso, o veterano ainda estendeu o mesmo conselho a todos os jovens do grupo. “Eles terão de ser [mais consistentes] porque estão chegando jogadores de nível mundial”, alertou.

Abraham é o artilheiro do Chelsea na temporada com 16 gols em 43 jogos. Entretanto, o inglês não vem em um bom momento em 2020, inclusive perdendo espaço para Olivier Giroud. Desde o retorno das competições, o jovem só iniciou duas partidas e marcou somente um gol nas últimas 11 partidas em que esteve em campo.

O conselho de Wise vem a calhar com a chegada de Timo Werner para a próxima temporada. O alemão marcou 34 gols e distribuiu 13 assistências nesta época pelo RB Leipzig. Assim, o jovem de 24 anos deve ser a principal escolha para liderar o ataque em 2020/21. Todavia, segundo o ex-capitão, Abraham deve crescer de rendimento e batalhar por um lugar no esquadrão.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp