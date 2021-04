De volta das seleções, jogadoras do Chelsea Women estreiam na FA Cup

Após uma pausa de doze dias devido aos compromissos internacionais das jogadoras, o Chelsea Women volta a campo na próxima sexta-feira (16), fazendo a estreia na Women’s FA Cup.

Em busca do início perfeito

Primeiramente, o time de Emma Hayes irá começar sua jornada na principal Copa Nacional contra o London City Lionesses, time da segunda divisão inglesa.

O Chelsea está em uma fase fantástica, com uma sequência de 11 jogos sem perder, tendo vencido 10 e é o atual líder da Women’s Super League. Por outro lado, as adversárias ocupam a sexta colocação da Women’s Championship e não vencem há quatro jogos. Nesse sentido, o jogo não deverá ser um grande desafio para as Blues.

O sorteio da próxima fase também já foi realizado e, em caso de classificação, irão enfrentar ou o Everton ou o Durham. Destaque para as Toffes, que ficaram com o vice da competição na última temporada e, inclusive, eliminaram o Chelsea.

O sonho de uma quíntupla coroa

Além disso, o inicio da competição também representa o começo do sonho da equipe londrina de ganhar cinco títulos na mesma temporada.

Depois que ganharam a Community Shield em agosto de 2020 e a Conti Cup em março de 2021, Emma Hayes e sua equipe miram o título da WSL, na qual estão na primeira posição. Da mesma forma, o time segue vivo na Champions League e pode ganhar a taça inédita.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp