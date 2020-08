Conversa com Lampard foi fundamental, afirma Chilwell

Pouco depois de ser apresentado como jogador do Chelsea, Ben Chilwell falou pela primeira vez como atleta dos Blues. O lateral-esquerdo de 23 anos chega do Leicester City, única equipe onde jogou durante sua carreira. Agora em Londres, mira novos desafios profissionais.

Chilwell assinou por cinco anos. De acordo com o Sky Sports, ele custou 50 milhões de libras aos cofres do Chelsea. E para a transação se concretizar, Frank Lampard teve papel fundamental. “Estou muito feliz por me juntar ao Chelsea neste momento tão emocionante para o clube e o treinador teve um papel importante na minha assinatura aqui’, disse Chilwell.

De acordo com o lateral-esquerdo, o desejo de Lampard foi decisivo na sua mudança de clube. “Acho que todo jogador quer jogar em um grande clube na sua carreira e não sou diferente. Mas conversar com Frank antes de assinar o contrato fez a minha cabeça, eu queria vir e jogar aqui”, destacou.

Diálogo foi divisor de águas

Chilwell sempre foi a escolha número um de Lampard. Tal fato demonstra que o treinador possui muita expectativa. “Ele depositou muita confiança em mim, ele me disse sobre o sistema que ele quer implantar, como eu me encaixo. Ele me pareceu um cara muito bom que você pode falar sobre qualquer coisa. É importante ter esse tipo de relacionamento e confiança no treinador. E ele também deseja que os jogadores jovens tenham uma chance”, pontua.

“Vimos que na última temporada sob o comando de Frank, ele joga com os jogadores mais jovens se eles forem bons o suficiente e, só de falar com ele, estou muito animado por estar aqui. Mal posso esperar para começar”, ressalta o inglês.

Contando os dias para jogar

Acostumado a jogar com a camisa 3 no Foxes e na Seleção Inglesa, Chilwell desembarca em Londres justamente para “roubar” a titularidade do atual lateral. No entanto, ainda não poderá brigar pela vaga com Marcos Alonso, pois se recupera de lesão no calcanhar. “Estou me sentindo muito bem, tenho feito muitos exercícios físicos há quatro ou cinco semanas“, afirma.

“Assisti e joguei contra o Chelsea na temporada passada, então sei o que está por vir. Penso que é um sistema perfeito ao meu estilo de jogo. Mal posso esperar para começar e espero que sejam muitos anos pela frente”, projeta o reforço.

Enquanto projeta sucesso em Londres, Chilwell viveu semanas de ansiedade. Como ele atravessar esse momento? “Tentei não escutar as especulações. Estava focado em me doar por inteiro ao Leicester enquanto eu estava lá. Eu era jogador do Leicester, meu foco estava lá”, ressalta.

No Foxes desde a infância, a hora de dizer adeus foi difícil. “Obviamente foi uma decisão difícil para mim, no sentido de que eu estava deixando para trás muitos amigos e eu me sentia em casa. Foi difícil, mas para minha carreira, não foi uma decisão tão dura, porque eu preciso apenas olhar para o grande clube que o Chelsea é. Então fazer parte de um clube de elite é realmente excitante para mim”, finaliza.

