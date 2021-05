Conhecendo o Chelsea Women: Maren Mjelde

Maren Mjelde está no Chelsea desde 2016 e é uma importante parte do atual elenco. Apesar de, jogar na lateral-direita, a norueguesa é versátil e não encontra problemas ao jogar como zagueira ou volante. Conheça mais sobre a camisa 18 das Blues.

Juventude e começo no profissional

Maren Nævdal Mjelde nasceu em Bergen, Noruega no dia 6 de novembro de 1989. Vindo de uma família apaixonada por futebol, com um irmão mais velho jogador e o pai treinador, a atleta rapidamente se apaixonou pelo esporte. Entretanto, Mjelde também sempre gostou de handebol e, até os 15 anos não sabia qual das modalidades escolher.

Apenas quando recebeu a convocação para a seleção da base de futebol da Noruega a Blue decidiu por seguir carreira. Logo depois, ainda no mesmo ano, estreou no profissional pelo Arna-Bjørnar, clube de sua cidade natal.

Ficou no time durante sete anos e, nesse meio tempo, conquistou notoriedade no cenário nacional e também internacional, jogando como volante. Ainda que tenha passado muito tempo na equipe, Mjelde encerrou sua passagem sem nenhum título.

Alemanha, Suécia e de volta para Noruega

Em 2013, foi contratada pelo Turbine Potsdam, da Alemanha. Em sua primeira temporada jogou todas as partidas possíveis, além de ter chegado na semifinal da UEFA Women’s Champions League e ter sido vice-campeã da liga e copa nacionais. Também no clube alemão jogou com Ann-Katrin Berger, atualmente companheira de Chelsea.

Contudo, 2013/2014 foi sua primeira e também única temporada no Turbine Potsdam, uma vez que foi emprestada para o Göteborg FC, da Suécia. Assim como no clube alemão, sua passagem rápida, dessa vez apenas meia temporada.

Isso porque, no início de 2015, a atleta foi contratada pelo Avaldsnes IL, time da Noruega. Passou dois anos no clube, mais uma vez sem conquistas, até receber a proposta para jogar na Inglaterra.

Uma combinação perfeita

Em 22 de novembro de 2016, Mjelde foi anunciada pelo Chelsea para o restante da temporada. Ainda na função de volante, a norueguesa não sofreu com problemas de adaptação e logo se tornou uma importante peça para Emma Hayes.

Durante a temporada 2017/2018, a atleta jogou pela primeira vez na sua função atual, devido à lesões no elenco. No mesmo ano, foi campeã da Women’s Super League e Women’s FA Cup, conquistando seus primeiros títulos na carreira.

Além desses títulos, Mjelde ganhou novamente a WSL em 2019/2020, assim como a Conti Cup de 2019/2020 e 2020/2021 e a Community Shield de 2020. Nesse meio tempo, a norueguesa protagonizou um dos momentos mais marcantes da história do clube, ao marcar nos acréscimos no jogo PSG 2 x 1 Chelsea que, apesar da derrota, classificou as Blues para a semifinal da Champions League de 2018/2019.

Mjelde vinha sendo uma das melhores jogadoras do time atualmente, porém uma lesão a tirou de campo pelo resto da temporada.

A carreira internacional

Desde que estreou pelo profissional da seleção norueguesa, a atleta é uma certeza nas convocações de seu país.

Fez seu primeiro jogo pela Noruega em outubro de 2007, contra a Rússia. Em competições internacionais, Mjelde jogou a UEFA Women’s Euro de 2009, 2013 e 2017, tendo sido vice-campeã em 2013. Além disso, também jogou as Copas do Mundo de 2011, 2015 e 2019.

