Conhecendo o Chelsea Women: Magdalena Eriksson

Primeiramente, Magdalena Eriksson, também chamada de Magda, é a capitã do Chelsea e uma das melhores zagueiras do mundo. Peça essencial no time de Emma Hayes, com grande noção defensiva e excelente saída de bola, saiba mais sobre a defensora sueca.

Juventude e início da carreira

Magdalena Lilly Eriksson nasceu na cidade de Estocolmo, Suécia no dia oito de setembro de 1993. Apaixonada por futebol desde criança, a capitã sempre teve o sonho de se tornar jogadora, porém devido às condições adversas do futebol feminino no país nunca imaginou chegar onde chegou.

Começou sua carreira profissional em 2011, com apenas 17 anos, jogando no Hammarby IF, um clube feminino sediado em Estocolmo.

Após um ano se transferiu para o Djurgårdens IF, também da capital sueca. Deixou o time em 2013 com destino ao Linköpings FC, se mantendo em seu país natal. Foi no clube do sul da Suécia que Magda começou a ganhar destaque, além de ter sido onde conheceu Pernille Harder, sua parceira desde 2014 e atual companheira no Chelsea.

Pelo Linköpings, a defensora conquistou a liga sueca em 2016 como capitã e a Taça Sueca em 2013/2014 e em 2014/2015. Também foi onde jogou a UEFA Women’s Champions League pela primeira vez.

A carreira no Chelsea

Em julho de 2017, Eriksson se juntou ao projeto de Emma Hayes em Londres. A sueca chegou como uma das principais jogadoras e rapidamente mostrou sua qualidade.

Depois de apenas dois anos no time, se tornou capitã e fez sua estreia com a braçadeira contra o Tottenham Hotspur, em Stamford Bridge.

Dessa forma, a defensora é atualmente um dos principais pilares da equipe e várias vezes é apontada como uma das melhores do mundo em sua posição.

Por aqui, Eriksson ganhou duas vezes a Women’s Super League (2017/2018 e 2019/2020/, duas vezes a Conti Cup (2019/2020 e 2020/2021), a Women’s FA Cup de 2017/2018 e a Community Shield de 2020, tendo sido capitã em quatro dos seis títulos.

Carreira internacional

Magda foi campeã da Eurocopa sub-19 de 2012 com a Suécia. Dois anos depois, fez sua estreia no time profissional na derrota por 3 a 0 em um amistoso contra a França.

Por fim, sua primeira competição profissional com seu país foi na Olimpíadas de 2016, onde ajudou a Suécia conquistar uma medalha de prata. Jogou também a UEFA Women’s Euro de 2017 e ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2019.

