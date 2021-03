Conhecendo o Chelsea Women: Emma Hayes

Primeiramente, Emma Hayes é a treinadora das Blues desde 2012. Nesse sentido, ela realiza um papel crucial na nova fase vitoriosa do time, além de ser considerada por muitos uma das melhores técnicas do mundo. Saiba um pouco mais sobre sua vida e carreira profissional.

Juventude e entrada no futebol

Emma Hayes nasceu no dia 18 de outubro de 1976, em Camden, um distrito de Londres, Inglaterra. Em sua juventude estudou na Liverpool Hope Univeristy e se formou em 1999.

Já em 2001 deu início a sua carreira de treinadora nos Estados Unidos, a frente do Long Island Lady Riders, time feminino da cidade de Nova Iorque. No ano de 2002 recebeu o prêmio Nacional de Treinadora do Ano.

Após dois anos, trocou de casa para treinar o time feminino do Iona College, onde também conquistou um título individual, o MAAC Treinadora do Ano em 2004.

De volta para a Inglaterra

Em 2006, voltou à sua terra natal para ser auxiliar técnica no Arsenal Ladies, além de diretora das categorias de base. Durante suas três temporada no lado vermelho de Londres, fez parte de um domínio das Gunners, conquistando três Women’s Premier League, três FA Women’s Cup e uma UEFA Women’s Cup.

Apesar de seu sucesso na Inglaterra, optou por treinar mais uma vez nos Estados Unidos, dessa vez o Chicago Red Stars, principal equipe feminina de Chicago. Por outro lado, mesmo sem conquistar nada em sua passagem de dois anos, ajudou a colocar o clube na elite do futebol norte-americano.

Finalmente, o Chelsea

Foi em 2012, após 11 anos trabalhando com futebol que Emma Hayes foi anunciada como treinadora do até então Chelsea Ladies. Mais uma vez em Londres, tinha a missão de transformar um time que ainda não participava do pelotão principal da elite do futebol inglês.

Os dois primeiros anos como comandante das Blues foram bem tímidos, ficando na metade de baixo da liga. Todavia, em 2013/2014 a equipe de Hayes acabou a Women’s Super League em segundo lugar, apenas atrás do Liverpool. O resultado classificou o Chelsea Ladies para a primeira Champions League de sua história

No ano seguinte, liderou o time para conquistar uma dobradinha nacional (Women’s FA Cup e Women’s Super League). Repetiu o feito em 2018 e também em 2020, sendo nesse último ano as taças da liga e da Conti Cup.

Em agosto de 2020 Hayes ganhou a Community Shield em cima do Manchester City. Dessa forma, o único título disputado e não conquistado por ela como treinadora do Chelsea é a Champions League.

Conquistas pessoais

Como resultado, Emma Hayes possui dois prêmios de Treinadora do Ano da FA, sendo um em 2015 e outro em 2018. Também ganhou como Melhor Treinadora da WSL em 2019/2020.

Por fim, no ano de 2016, ela foi condecorada como Membro da Ordem do Império Britânico, recebido direto da rainha Elizabeth II.

