Conhecendo o Chelsea Women: a muralha Ann-Katrin Berger

Na atual temporada, um dos destaques do Chelsea tem sido, indiscutivelmente, a goleira Berger. Com ótimas performances em grandes jogos, tem sido o principal nome do time em várias situações. Saiba mais sobre a alemã e sua jornada no futebol até então.

Juventude até o profissional

Ann-Katrin Berger nasceu em Göppingen, sul da Alemanha, no dia 9 de outubro de 1990.

Com apenas quatro anos, a atleta começou a jogar pelo KSG Eislingen, clube de sua cidade natal. Já na adolescência, Berger passou por FV Faurndau, também de Göppingen.

As passagens por Alemanha e França

Primeiramente em sua carreira profissional, foi goleira do Vfl Sindelfingen, na época da segunda divisão da Alemanha.

Já em 2011, com 20 anos, a goleira se tornou jogadora do Turbine Potsdam, onde chegou a jogar por um ano com sua atual companheira de time, Maren Mjelde. Pelo time alemão, Berger jogou durante quatro anos e conquistou um título de Bundesliga e uma DFB Pokal.

Após a Alemanha, a atleta decidiu sair de sua terra natal e assinou um contrato de dois anos com o Paris Saint-Germain. Apesar de não ter ganhado nenhum título, o time francês chegou na final da UEFA Women’s Champions League na temporada de 2014/2015 com Berger fazendo parte do elenco.

Começo na Inglaterra e superação do câncer

Posteriormente à sua passagem no PSG, a goleira se transferiu para o Birmingham City no início da temporada 2016/2017. Foi no clube inglês que a alemã começou a se destacar como uma excelente goleira e também onde conheceu Jess Carter, na época companheira no clube e atual parceira de Berger, além de atualmente também jogar no Chelsea.

Em novembro de 2017, a jogadora descobriu que tinha câncer de tireoide e teve que se afastar dos gramados por um tempo. Apesar da doença, Berger nunca se deixou abalar e em nenhum momento cogitou abandonar o futebol. Apenas dois meses após a cirurgia para remoção do tumor, voltou a jogar em partida válida pela FA Cup, contra o Reading.

Seu ano de 2018 foi um dos melhores de sua carreira, inclusive fazendo parte do PFA Time do Ano, votado pelas próprias jogadoras da liga.

Ida para o Chelsea e seu papel essencial no atual elenco

No início de 2019, após ter um ano espetacular com o Birmingham City, Berger foi contratada pelo Chelsea. Logo conquistou a confiança de Emma Hayes e se tornou titular no time inglês.

Apesar do bom desempenho no seu início, nada se compara com o nível que a goleira está atualmente. Não apenas é sempre a primeira escolha, como vem tido performances que dão a vitória para as Blues. Como por exemplo, a partida de ida pelas oitavas de final da Champions League contra Atletico de Madrid, onde defendeu dois pênaltis.

Dessa forma, Berger é uma das melhores goleiras do mundo atualmente e muito da boa temporada do Chelsea passa pelas mãos da alemã, literalmente.

Uma discreta carreira internacional

Infelizmente, Berger nunca teve muitas oportunidades em sua seleção. Sua primeira convocação foi em 2018, porém realizou sua estreia apenas em dezembro de 2020, em uma vitória por 3 a 1 contra a Irlanda. Recentemente, a goleira fez sua segunda partida como titular em abril de 2021, contra a Noruega em um jogo que também acabou 3 a 1 para a Alemanha.

