Conheça a dupla mortal Kerrby

No final de 2019, o Chelsea Women anunciou a contratação de Sam Kerr. Apesar do início devagar, a australiana se encontrou na atual temporada e forma uma das duplas mais mortais do futebol com Fran Kirby. Mas como as duas chegaram neste nível de entrosamento?

O final da temporada 2019/2020

Em torno de novembro de 2019, Kirby anunciou que daria um tempo no futebol por conta de uma doença cardíaca. Foi nessa mesma época que Kerr foi anunciada como um dos reforços das Blues.

No começo, a camisa 20 fazia dupla de ataque com Bethany England, mas não entregava tudo que se esperava dela. Em março de 2020 o futebol mundial parou e Kerr só teria oportunidade de mostrar seu potencial na temporada seguinte.

A formação da dupla

Quando o clube voltou suas atividades em agosto de 2020, Kirby também retornou, curada de sua doença. A pergunta da vez era: como Emma Hayes ia encaixar tantas jogadoras em poucas posições? England, Guro Reiten, Erin Cuthbert e Pernille Harder concorriam com Kerr e Kirby as vagas.

Por algum tempo, nem mesmo a treinadora tinha um time fixo. Porém, a australiana e a inglesa começaram a se destacar e se transformaram em titulares absolutas no elenco de Hayes. E o que mais impressionava (e ainda impressiona) é o entrosamento entre as duas.

O impacto de “Kerrby” no Chelsea atual

Kerr e Kirby foram responsáveis por 39 gols na temporada 2020/2021 (20 e 19, respectivamente). Além disso, a dupla apelidada de “Kerrby” combinaram 11 vezes para marcar, o dobro de qualquer outra dupla na Inglaterra. Dessa forma, elas são as artilheiras do time, seguidas por Harder com 13 gols e England, que tem 11.

Segundo a própria australiana, o segredo de se entenderem tão bem é que não há competição para ser artilheira entre elas. “Fran está sempre me passando a bola. Se ela estivesse competindo comigo, ela não estaria me dando tantas assistências como ela está” disse em entrevista para o Chelsea após vitória por 2 a 0 contra o Aston Villa. No jogo, Kirby assistiu Kerr para fazer os dois gols da partida.

Por fim, nas semis da Champions League e líderes da WSL, Emma Hayes conta com sua dupla para ajudar o time nessa reta final “É telepático e elas trazem o melhor uma da outra […] É raro encontrar isso hoje em dia, então quando você tem você tem que aproveitar” falou a treinadora na mesma entrevista de Kerr.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp