Confira a semana dos emprestados pelo Chelsea

Com os jogos a todo vapor na Inglaterra, a legião de atletas emprestados pelo Chelsea continua em ação, mesmo com a parada de vários campeonatos à fora.

Tammy Abraham e Loftus-Cheek começaram pelo Swansea e Crystal Palace, respectivamente, durante o empate das duas equipes no sábado por 1 a 1 no Liberty Stadium, casa dos galeses.

Ambos não foram substituídos e Loftus-Cheek foi derrubado na área, ganhando um pênalti convertido por Luka Milivojevic para os visitantes.

No Boxing Day, Abraham começou o embate contra o Liverpool no banco, entrando apenas na metade do segundo tempo na derrota por 5 a 0 para os mandantes, em Anfield.

Kurt Zouma desempenhou bom papel na vitória do Stoke City por 3 a 1 contra o West Brom no sábado, antes do empate em 1 a 1 com o Huddersfield no Boxing Day.

Na Championship, segunda divisão do campeonato inglês, Tomas Kalas começou para o Fulham na vitória por 4 a 2 contra o Cardiff, durante o Boxing Day. O jogo também ficou marcado pela volta do brasileiro Lucas Piazon aos gramados, após ter quebrado o tornozelo em setembro, entrando nos minutos finais do jogo.

O zagueiro tcheco também participou da vitória do Fulham por 2 a 1 no sábado, contra o Barnsley, enquanto Ike Ugbo entrou nos 10 minutos finais para os visitantes.

Ola Aina, Fikayo Tomori e Michael Hector começaram pelo Hull City na derrota para o Leeds por 1 a 0 no sábado. Hector jogou pelo meio, enquanto Tomori chegou a atuar nas duas laterais. Aina quase abriu o placar para o Hull mas não conseguiu evitar a derrota de seu time.

Os três voltaram a atuar no Boxing Day, no empate por 1 a 1 com o Derby County.

Jeremie Boga atuou pelo Birminghan na derrota por 2 a 0 para o Norwich no Boxing Day, e atuou 79 minutos no empate por 1 a 1 com o Sunderland no sábado.

Pela League One, terceira divisão do campeonato inglês, Jordan Houghton jogou os 90 minutos na vitória do Doncaster sobre o Bristol Rovers por 1 a 0 no sábado. Jay Dasilva jogou duas partidas pelo Charlton, o empate por 1 a 1 com o Blackpool no sábado e na derrota por 3 a 1 para o Southend no Boxing Day.

Bradley Collins atuou no gol pelo Forest Green Rovers na derrota por 1 a 0 para o Carlisle no sábado.

Pela National League, Nathan Baxter estava no gol pelo Working, que perdeu por 3 a 1 para o Aldershot no Boxing Day e Jared Thompson pelo Chippenham Town nas derrotas para o Hungerford Town e Bath City.

Um pouco mais longe, houve muita participação no Chelsea, já que o PSV Eindhoven recebeu o Vitesse Arnhen no sábado. Marco van Ginkel começou para o lado da casa, enquanto Matt Miazga e Mason Mount apareceram para os visitantes. Fankaty Dabo saiu do banco para Vitesse na derrota por 2 a 1.

Na Turquia, Kenneth Omeruo começou pelo Kasimpasas na derrota por 2 a 1 em casa para o Istanbul Buyuk no domingo.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp