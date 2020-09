Confira os índices de gols do Chelsea na temporada 2019/2020

O Chelsea marcou 102 gols na temporada 2019/2020. Dessa marca, os artilheiros da equipe foram: Tammy Abraham com 18 gols, Pulisic com 11 gols, Willian com 11 gols (4/11 em penalidades máximas). O quarto melhor índice de gols é de Olivier Giroud com 10 gols e a quinta melhor marca é de Mason Mount com 8 tentos.

Além disso, dos 102 gols marcados, 67 foram com o pé direito, 23 com o pé esquerdo, 11 foram convertidos de cabeça. Além disso, um gol contra favoreceu o Chelsea na temporada 2019/2020. O auto gol de Harry Maguire, ocorrido na semifinal da FA Cup.

16 gols do Chelsea foram marcados fora da área. Por outro lado, a equipe londrina marcou mais gols no primeiro tempo do que no segundo tempo da temporada. Ao todo, 52 gols foram marcados na etapa inicial, enquanto 49 foram marcados na etapa complementar. Além disso, o índice de gols do Chelsea aponta 79 gols concedidos na temporada passada. Dessa marca, 21 gols foram marcados, isto é, 26,58%, nos 15 minutos finais dos duelos.

Gols marcados no primeiro tempo: 52

0-15 minutos 15

16-30 minutos 14

31-45 minutos 17

Acréscimos do primeiro tempo 6

Gols marcados no segundo tempo: 49

46-60 minutos 17

61-75 minutos 17

76-90 minutos 13

Acréscimos do segundo tempo 2

Gol no tempo extra 1

Primeiramente, vamos falar sobre gols na Premier League: 69

Abraham 15, Pulisic 9, Willian 9 (4 pens), Giroud 8, Mount 7, Alonso 4, Jorginho 4 (3 pens), Kante 3, Azpilicueta 2, Rudiger 2, Barkley 1, Batshuayi 1, Hudson-Odoi 1, Kovacic 1, Pedro 1, Tomori 1. Dessa maneira, 21,73% dos gols do Chelsea na Premier League foram marcados por Tammy Abraham.

Em segundo momento, os números de gols na Champions League: 12

Abraham 3, Azpilicueta 2 e Jorginho 2 (2 pens). Batshuayi 1, James 1, Kovacic 1. Pulisic 1 e Willian 1

Vale mencionar os gols na FA Cup: 11

Barkley 3, Batshuayi 1 e Giroud 1. Hudson-Odoi 1, Mount 1, Pulisic 1, Tomori 1 e Willian 1. Gol contra 1

Lembrando também dos gols na Copa da Liga: 8

Batshuayi 3, Barkley 1, Hudson-Odoi 1, James 1, Pedro 1 (pen), Zouma 1

Para concluir, os gols na Supercopa: 2

Giroud 1 e Jorginho 1 (pen)

Hat-tricks: 2

Abraham 1 (Wolves), Pulisic 1 (Burnley)

Pênaltis convertidos: 11

Jorginho 6, Willian 4, Pedro 1. Ou seja, 54,54% dos pênaltis foram convertidos por Jorginho.

Gols contra: 1

Maguire (Man Utd FA Cup)

