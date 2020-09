Confira o desempenho dos atletas emprestados pelo Chelsea

Não é de hoje que a lista de atletas emprestados do Chelsea é extensa. Desta forma, o destaque da semana foi Davide Zappacosta, lateral-direito do Genoa, anunciado recentemente como reforço do clube italiano. O defensor marcou um gol na primeira rodada da Série A, um triunfo do Genoa por 4 a 1 contra o Crotone. Zappacosta completou sua transferência por empréstimo no sábado e, posteriormente, entrou em campo e marcou gol no domingo.

Holanda

Na Holanda, Armando Broja marcou seu primeiro gol na categoria adulto. O atleta de 19 anos entrou em campo com o relógio apontando 30 minutos para o término do jogo. Jogador do Vitesse Arnhem, Broja fez o gol que deu números finais ao embate contra o Sparta Roterdã por 2 a 0. Por fim, o gol do atleta do Chelsea foi marcado no minuto 37 da etapa complementar.

Espanha

10 minutos foram suficientes para Kenedy marcar o seu primeiro gol com o Granada CF. Após ser relacionado como titular, o brasileiro marcou um dos gols do time espanhol na vitória contra o Teuta (Albânia) por 4 a 0. A vitória teve importância, pois se tratou da primeira partida do Granada na fase de classificação da Europa League. Por outro lado, não foi a estreia de Kenedy na equipe espanhola. Ele acumulou uma participação no embate contra Alavés, vitória por 2 a 1, no Campeonato Espanhol.

Turquia

Eddie Newton, técnico do Trabzonspor e ex-técnico das categorias de base do Chelsea, escolheu Lewis Baker como titular do time turco. O atleta atuou os 90 minutos no empate em 0 a 0 contra o Denizlispor.

Sérvia

Também 0 a 0 no empate em Cukaricki e Radnicki Nis, na Liga da Sérvia. Danilo Pantic atuou os 90 minutos do duelo. A equipe de Pantic estaciona na 7ª colocação com 15 pontos em oito jogos. O Estrela vermelha é líder com 24 pontos após oito rodadas.

Inglaterra

Ethan Ampadu estreou no Sheffield United, na quinta-feira (17), no empate em 1 a 1 contra o Burnley. Ampadu atuou nos 90 minutos do embate válido pela Copa da Liga Inglesa. Entretanto, os Clarets conseguiram a classificação na cobrança de pênaltis.

Por falar em cobranças de pênaltis, Michy Batshuayi também participou de uma decisão na marca da cal. O Crystal Palace enfrentou o Bournemouth e, após o 0 a 0 no tempo regulamentar, Batshuayi converteu a penalidade máxima nas cobranças decisivas. Posteriormente, Asmir Begovic, ex-goleiro do Chelsea, salvou a tentativa de Milivojevic e consolidou a classificação dos Cherries. Além disso, Batshuayi também participou da vitória do Palace contra o Manchester United, em Old Trafford, por 3 a 1.

O Sheffield Wednesday, de Izzy Brown, empatou em 0 a 0 com o Watford. Brown atuou os 90 minutos. Por outro lado, Jamal Blackman não evitou a derrota do Rotherham United por 1 a 0 frente ao Millwall.

Tariq Uwakwe ameaçou bastante o Burton Albion, mas não conseguiu colocar seu nome na folha de artilheiros do jogo. Enquanto isso, o goleiro Teddy Sherman-Lowe, atleta emprestado pelo Chelsea ao Burton, ficou no banco de reservas do duelo. Por fim, vitória do Albion por 2 a 1 frente ao Accrington Stanley.

País de Gales

Marc Guehi auxiliou o Swansea em mais um clean sheet da equipe galesa. Ou seja, dois jogos sem sofrer gols em duas partidas na Championship. Inclusive, quase Guehi marcou o gol da vitória dos Swans, no minuto 43, mas o goleiro fez a defesa do cabeceio do atleta. 0 a 0 entre Swansea e Birmingham.

