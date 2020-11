Confira o desempenho dos atletas emprestados pelo Chelsea

Conor Gallagher, atleta do Chelsea emprestado ao WBA, marcou o seu primeiro gol na Premier League com o West Bromwich Albion. Aos 13 minutos de jogo, contra o Sheffield United, o meio-campista finalizou da entrada da área e balançou as redes adversárias. O resultado concedeu a saída da zona de rebaixamento ao WBA e a primeira vitória em 10 jogos na competição nacional. Por outro lado, Ethan Ampadu e os Blades seguem na luta para fugir da zona de descenso. Por fim, Ampadu não atuou no embate por lesão.

“Não ajudará o menino [Gallagher] ter tantos elogios e eu não sou fã disso, mas não podemos deixar de notar que ele joga na mesma posição e ele tem tudo. Não é um pouco de tudo, é tudo mesmo”, disse Slaven Bilic, técnico do WBA, sobre as semelhanças entre Frank Lampard e Conor Gallagher. Além disso, Bilic jogou com Frank Lampard no West Ham.

Ainda na Inglaterra

Michy Batsuayi não conseguiu evitar a derrota do Crystal Palace no Turf Moor. Sem Zaha, a equipe de Londres depositou suas esperanças no atacante do Chelsea. Entretanto, o Burnley conseguiu o primeiro triunfo da temporada contra as Águias do Sul da capital. Aos oito minutos de jogo, Chris Wood deu números finais ao jogo e a primeira vitória aos Clarets.

Portugal

Malang Sarr e o Porto venceram o Marseille, fora de casa, por 2 a 0. Os gols visitantes foram marcados por Zaidu e Sérgio Oliveira. Com o resultado, a equipe lusitana assume a segunda colocação do Grupo C com nove pontos. Três pontos a menos que o líder Manchester City. Por outro lado, o Olympiacos tem três pontos e o Marseille ainda não pontou na chave. Por fim, vale relembrar que o time francês é comandado por André Villas-Boas, ex-comandante do Chelsea. O Marseille protagoniza uma série de 13 derrotas consecutivas na UEFA Champions League.

Por outro lado, falando do campeonato nacional, Sarr entrou em campo novamente para o jogo contra o Santa Clara, neste final de semana. A equipe do estádio do Dragão venceu o embate por 1 a 0 e o zagueiro do Chelsea acumulou mais um jogo sem sofrer gols.

Também em Portugal, Lucas Piazon atuou no primeiro tempo da derrota do Rio Ave, por 2 a 0, contra o Gil Vicente.

Holanda

Armando Broja continua em boa forma. Ele marcou o segundo gol na vitória do Vitesse, contra o Fortuna Sittard, por 2 a 0. É o quarto gol do atacante nas últimas seis partidas e o resultado proporciona a parte de cima da tabela para a equipe aurinegra. O Vitesse tem dois pontos a menos que o líder Ajax, na classificação da Eredivisie.

Turquia

Lewis Baker fez o gol da vitória do Trabzonspor contra o Ankaraguçu. Foi o primeiro gol do meio-campista com a equipe turca, que é comandada por Eddie Newton (ex-categorias de base do Chelsea). O Trabzonspor ocupa a 12ª colocação após duas vitórias consecutivas.

Outros locais do mundo

Primeiramente, Victor Moses e o Spartak Moscou estão na terceira colocação do Campeonato Russo. O time da capital conseguiu um resultado positivo contra o Rotor Volvogrado, por 2 a 0. Além disso, na Bélgica, o zagueiro Matt Miazga somou um jogo sem ser vazado após o empate em 0 a 0 do seu time, o Anderlecht, contra o Standard Liege. Na Sérvia, o Cukaricki, quarto colocado do campeonato nacional, venceu o Napredak por 3 a 0. Danilo Pantic, atleta do Chelsea, integrou o meio-campo da equipe da casa.

