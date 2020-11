Ziyech e Chilwell na Equipe da Rodada 8, segundo portais esportivos

O WhoScored e o SofaScore elegeram Hakim Ziyech e Ben Chilwell para o selecionado da Rodada 8 da Premier League. Os atletas do Chelsea participaram da vitória da equipe de Londres, por 4 a 1, contra o Sheffield United. Primeiramente, Ziyech concedeu duas assistências no embate. Por outro lado, Chilwell marcou um dos gols do time da Fulham Road, inclusive, sendo beneficiado com o passe do marroquino. Por fim, as duas equipes de destaques foram divulgadas nesta segunda-feira (9) com predominância de atletas do Aston Villa, West Ham e os dois integrantes do Chelsea.

WhoScored

O portal esportivo indicou os dois atletas de Frank Lampard para o plantel da Rodada 8. Além disso, futebolistas do West Ham, Aston Villa, Crystal Palace, Tottenham e Manchester United também foram apontados. Inicialmente, o goleiro e os defensores de destaque na Rodada 8 da Premier League. Fabianski (7.82 – West Ham), Cash (7.81 – Aston Villa) Dann (7.82 – Crystal Palace), Cresswell (8.10 – West Ham) e Chilwell (7.97 – Chelsea).

Posteriormente, a linha de meio-campistas foi disposta com a seguinte formação. Ziyech (8.87 – Chelsea), Soucek (West Ham – 8.41), Bruno Fernandes (9.09 – Manchester United) e Eze (9.13 – Crystal Palace). Por fim, os atacantes do selecionado. Watkins (9.12 – Aston Villa) e Kane (8.47 – Tottenham)

Em conclusão, o site discorreu sobre o desempenho dos atletas do Chelsea. O portal mencionou que Ben Chilwell. “[…] marcou o segundo gol na Premier League na vitória por 4 a 1 contra o Sheffield United. Além do gol, o atleta participou de dois passes-chave na partida e o WhoScored o avaliou com a nota 7.97”, afirmou o portal.

Logo após, o site esportivo discorreu sobre Hakim Ziyech. “Outro atleta do Chelsea que chegou em 2020/21 e foi incluído na seleção da rodada. O marroquino concedeu assistências para Ben Chilwell e Thiago Silva. Além disso, o futebolista realizou seis passes para ações ofensivas do time. Por fim, ele sofreu quatro faltas e foi considerado o homem do jogo em Chelsea 4 Sheffield United 1”, finalizou o site.

Além disso, o portal publicou recentemente o Time da Premier League do Mês de Outubro. Assim sendo, três atletas (todos pertencentes ao setor defensivo) foram apontados para o plantel de destacados. Kurt Zouma (Chelsea) – 7.68, Thiago Silva (Chelsea) – 7.52 e Ben Chilwell (Chelsea) – 7.73 integraram a seleção do WhoScored. Confira a matéria do Chelsea Brasil.

SofaScore

Nesta segunda (9), o SofaScore também apontou os destaques da Rodada 8. Tanto Hakim Ziyech quando Ben Chilwell foram apontados na lista do portal esportivo. Por isso, há concordância em algumas peças apontadas pelo SofaScore em relação ao selecionado eleito pelo WhoScored.

Primeiramente, o goleiro e os defensores de destaque na Rodada 8 da Premier League. Aréola (7.9 – Fulham); Cash (7.6 – Aston Villa), Mee (7.8 – Burnley) e Chilwell (8 – Chelsea). Posteriormente, a linha de meio-campistas – ou meias-atacantes – foi disposta com a seguinte formação. Barkley (7.9 – Aston Villa), Bruno Fernandes (8.6 – Manchester United) e Eze (8.8 – Crystal Palace). Em conclusão, os atletas ofensivos com: Ziyech (8.9 – Chelsea), Kane (7.9 – Tottenham) e Watkins (8.7 – Aston Villa)

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp