UEFA Champions League: Chelsea integra grupo com Sevilla, Krasnodar e Rennes

O Chelsea conheceu os seus adversários na Liga dos Campeões 2020/21. O clube londrino está no Grupo E, ao lado de Sevilla (Espanha), Krasnodar (Rússia) e Stade Rennes (França). O sorteio foi realizado hoje (01/10), pela UEFA, na Suíça. Por fim, a final da edição 2020/21 da UEFA Champions League será realizada no estádio Olímpico de Ataturk, em Istambul.

Sevilla

A equipe do Pote 1 e os atuais campeões da Europa League. O time da Andaluzia está em andamento com o Campeonato Espanhol e acumula 100% de aproveitamento na competição. Dois jogos e duas vitórias – 3 a 1 contra o Cádiz e 1 a 0 contra o Levante. Por outro lado, o time do estádio Ramón Sánchez Pizjuán perdeu a Supercopa da Europa frente ao Bayern de Munique por 2 a 1.

Além disso, para a temporada 2020/21, o ídolo Ivan Rakitic retorna ao clube espanhol. O croata, que estava no Barcelona, foi negociado por um valor irrisório junto ao clube catalão Rakitic teve o valor da negociação fixado em 1,5 milhão de euros e futebolista assinou contrato até 30 de junho de 2024.

O último jogo do Sevilla foi realizado nesta quinta-feira (01/10) contra o Levante. A equipe entrou em campo com a seguinte formação. Bounou, Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos e escudero; Rakitic, Fernando e Joan Jordán; Lucas Ocampos, Luuk de Jong e Munir. O técnico é Julien Lopetegui.

Krasnodar

Integrantes do Pote 3, os russos se classificaram para a fase de grupos após a vitória frente ao PAOK (Grécia) por 2 a 1. Consequentemente, o time consolidou a classificação para o grupo do Chelsea. Além disso, o Krasnodar está na sétima colocação do Campeonato Russo. Assim sendo, a equipe somou 15 pontos na atual temporada, quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Em contrapartida, a equipe russa está invicta nos últimos cinco jogos no campeonato nacional – duas vitórias e três empates.

A equipe tem atletas brasileiros em seu plantel. O camisa 10 do Krasnodar é o Wanderson, que foi campeão austríaco e da Copa da Áustria pelo Red Bull Salzburg. Atleta de 25 anos, o brasileiro passou pelo Getafe (Espanha) e por clubes da Bélgica e Holanda. Além disso, o zagueiro Kaio também integra o plantel do Krasnodar e tem passagens pela Ferroviária (Brasil) e Santa Clara (Portugal)

Além disso, o brasileiro Ari, atleta de 34 anos, também está no plantel do Krasnodar. Formado no Fortaleza e com muitos títulos na carreira, o futebolista atua no setor ofensivo e é uma das esperanças de gols da equipe russa.

Rennes

Para contratar Edouard Mendy, Petr Cech disse ter estudado o goleiro por muitas temporadas. Desde o Reims até o Rennes. Portanto, o destino quis o clube francês, ex-clube de Edouard Mendy e Petr Cech, no caminho do Chelsea na fase de grupos. A equipe francesa está na parte alta da tabela da temporada 2020/21. Até o momento, cinco jogos e 13 pontos, quatro vitórias e um empate. Em conclusão, foram 12 gols marcados e cinco sofridos.

Na temporada passada, o Rennes ficou na terceira colocação no campeonato nacional. Apenas o Paris Saint-Germain e o Marseille tiveram campanhas superiores. Assim sendo, o adversário do Chelsea na UEFA Champions League somou 50 pontos em 28 jogos. 15 vitórias, cinco empates e oito derrotas. Além disso, o Rennes fez 29 pontos de 42 possíveis como mandante no Francês. Por outro lado, 21 pontos foram somados como visitante no Francês 2019/20.

Recentemente, o Rennes conquistou a Copa da França na temporada 2018/19. A terceira conquista nacional da equipe. Anteriormente, o time francês tinha levantado a taça na temporada 1970/71 e 1964/65. Por isso, incluído na UEFA Champions League, o Rennes deseja surpreender também em âmbito internacional.

Os grupos

Datas da fase de grupos

Grupo A: Bayern, Atlético Madrid, Salzburg, Lokomotiv MoscouGrupo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Internazionale, MönchengladbachGrupo C: Porto, Manchester City, Olympiacos, MarseilleGrupo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, MidtjyllandGrupo E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, RennesGrupo F: Zenit, Dortmund, Lazio, Club BruggeGrupo G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kyiv, FerencvárosGrupo H: Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, İstanbul Başakşehir

Rodada 1: 20/21 Outubro

Rodada 2: 27/28 Outubro

Rodada 3: 03/04 Novembro

Rodada 4: 24/25 Novembro

Rodada 5: 01/02 Dezembro

Rodada 6: 08/09 Dezembro

Oitavas de final

Sorteio: 14 Dezembro

Segundo jogo: 9/10 & 16/17 Março

Quartas de final

Sorteio: 19 Março

Primeiro jogo: 6/7 Abril

Segundo jogo: 13/14 Abril

Semifinais

Sorteio: 19 Março

Primeiro jogo: 27/28 Abril

Segundo jogo: 4/5 Maio

Final

Atatürk Olimpiyat, Istambul: 29 Maio

