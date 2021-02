Tuchel valoriza ponto conquistado contra o Manchester United e elogia atuação do time

Chelsea e Manchester United fizeram mais um clássico sem gols na tarde deste domingo. Os times repetiram o placar da primeira parte do campeonato e não conseguiram tirar o zero do placar. Se tivessem vencido, os Blues ultrapassariam o West Ham e entrariam no G4. O técnico Thomas Tuchel avaliou o resultado e destacou pontos positivos do time azul.

Apesar de não ter ganhado o jogo, Tuchel valorizou o ponto conquistado por sua equipe e em um duelo contra um adversário da parte de cima da tabela.

“Em geral, este foi um jogo de alto nível entre duas equipes muito boas. Foi um começo muito intenso. Tivemos algumas dificuldades para escapar da pressão na primeira parte. Eles tentaram nos pressionar muito alto, tivemos algumas perdas de bola fáceis no meio campo, quando poderíamos ter escapado da pressão. Perdemos um pouco a confiança, mas ao mesmo tempo não permitimos oportunidades. Defendemos muito bem.” – avaliou.

Tuchel vê melhora no segundo tempo

Na segunda etapa, o Chelsea voltou melhor e teve algumas poucas, mas boas chances de marcar e abrir vantagem no marcador. No entanto, a bola parou no goleiro David De Gea ou na linha de defesa do Manchester United.

Tuchel ressaltou uma melhora da equipe no segundo tempo com marcação mais alta e jogadores mais corajosos para tentar o gol.

“No segundo tempo, escolhemos um jeito diferente. Fomos um pouco mais agressivos no campo, com recuperação de bola e pressão mais alta. A equipe fez isso muito bem e gostei muito do segundo tempo. Foi uma ótima performance na linha lateral. Foi muito encorajador defender as laterais contra o Rashford, Bruno Fernandes, então tenho a sensação de que merecíamos vencer. Neste nível, são os pequenos detalhes que decidem e você tem que arriscar. Não eram muitos, dois deveriam ser suficientes, mas no final aceitamos. É um clean sheet e um desempenho forte na segunda etapa com energia e coragem.” – disse.

