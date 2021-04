Tuchel ganha prêmio de melhor técnico do mês

Invicto desde que chegou em Londres, Thomas Tuchel foi premiado como o melhor técnico da Premier League do mês de março. O treinador alemão também recebeu indicação no período anterior, mas só agora ele recebeu o prêmio.

Ele concorreu com Brendan Rodgers, do Leicester, Graham Potter, do Brighton, e Ole Gunnar Solskjaer, do Manchester United. O alemão comemorou a conquista e a dividiu com seus companheiros.

“Estou muito feliz por ter este prêmio e acredito, que é uma grande conquista para todos no clube que estão envolvidos na formação da equipe para jogar todas as semanas. O prêmio não seria possível se não fosse pelo trabalho árduo da minha comissão técnica e de todo time de apoio. Eles empurram a equipe na mesma direção, para alcançar o sucesso. Por último, quero agradecer o trabalho árduo dos jogadores que me deram o seu máximo esforço e empenho desde que cheguei e esperamos poder manter esta forte sequência até ao final da temporada.”

Tuchel chegou no Chelsea no fim de janeiro e ainda não conheceu a derrota. Em dez partidas de Premier League, ele soma seis vitórias e quatro empates. Com esse desempenho, os Blues subiram de nono para quarto na tabela da competição.

A performance além do campeonato inglês não foge disso. Somando ainda FA Cup e Champions League, ele comandou a equipe em 14 partidas e conquistou dez triunfos com 17 gols marcados e apenas dois sofridos.

Tuchel completará seu décimo quinto jogo na manhã deste sábado, contra o West Bromwich, em Stamford Bridge, pela Premier League.

