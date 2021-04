Tuchel lamenta o tempo após Data FIFA e diz que expulsão foi crucial para definir o jogo

A expectativa deste fim de semana era ótima para o Chelsea. O time estava invicto há 14 jogos e seu técnico Thomas Tuchel acabou de ser eleito como o melhor do mês de março. No entanto, o West Bromwich estava disposto a destruir isso e conseguiu com louvor. Os Baggies foram a Stamford Bridge e aplicaram a maior derrota sofrida pelos Blues na atual temporada.

Tuchel e seus comandados perderam por 5 a 2 em uma atuação irreconhecível do sistema defensivo, esse que era um ponto forte do trabalho do alemão até aqui. Ele explicou o que sua equipe errou na partida da manhã de hoje.

“Você tem que aceitar que nunca saberá o que aconteceria se você escolhesse sua equipe de uma maneira diferente. É minha responsabilidade claramente e dos meus jogadores com essa derrota. Estou muito decepcionado, pois odiamos perder e optamos por essa escalação por que tivemos um excelente treino ontem e tínhamos em campo hoje os caras que terminaram bem a sessão de treinamento ontem.”

Tuchel lamenta tempo curto e erros no jogo

Com a pausa de duas semanas de Data FIFA, o Chelsea teve jogadores com pouco intervalo de descanso. Kanté, por exemplo, se lesionou defendendo a seleção francesa e esteve ausente do jogo de hoje. Tuchel lamenta erros da equipe ao longo do jogo e diz que expulsão de Thiago Silva foi crucial para definir o resultado da partida.

“Tínhamos muitos jogadores ontem que não puderam fazer o treinamento completo por causa dos jogos internacionais de quarta-feira e das viagens. Então confiei neste time e acho que ele era forte o suficiente para vencer este jogo. Mas estávamos enferrujados, fomos desleixados na preparação do nosso meio-campo, cometemos muitos erros não forçados, não adaptamos bem as nossas posições sob pressão e sofremos perdas de bola fáceis que levaram a um cartão vermelho e que nos custou o jogo hoje.”

O Chelsea volta a campo na próxima quarta-feira (7), contra o Porto, pela UEFA Champions League.

