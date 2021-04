Tuchel analisa vitória no derby “muito significativa”

O Chelsea venceu o West Ham, com gol solitário de Timo Werner, na tarde deste sábado, pela Premier League. O resultado fez o time de Thomas Tuchel abrir distância no G4 da competição. Além disso, a vitória também fez com que o alemão chegasse ao décimo jogo fora de casa invicto, o que é um recorde pelo clube.

Tuchel disse que o triunfo é muito importante, principalmente pela dificuldade imposta pelo adversário.

“É uma vitória muito significativa porque é muito difícil vencer aqui. Vi nosso time muito forte na primeira etapa, muito concentrados. Você tem que ser paciente e agressivo ao mesmo tempo, porque eles te convidam a entrar no meio deles e ter a posse de bola, mas uma vez que você perde a bola eles podem puni-lo a qualquer momento com contra-ataques e bolas paradas. Não permitimos isso no primeiro tempo. Controlamos o jogo. Fizemos um contra-ataque excelente e fechamos o espaço com muita coragem. Estou muito feliz com isso.”

Tuchel vê diferenças no primeiro e no segundo tempo

No segundo tempo, o Chelsea teve um pouco menos de posse de bola do que o West Ham, mas conseguiu criar mais chances de arremate para o gol de Fabianski. Foram 11 chutes na etapa complementar, enquanto, nos 45 minutos iniciais, os Blues só finalizaram seis vezes.

Tuchel avaliou que o time teve uma postura um pouco mais passiva no segundo tempo, mas destacou o esforço do grupo.

“Estivemos um pouco passivos e profundos demais durante 15 minutos no segundo tempo, e sofremos instantaneamente com sua qualidade e fisicalidade, mas no geral é uma grande força nossa não conceder chances ou grandes chances. O esforço da equipe é enorme. Após 15 minutos do segundo tempo, recuperamos o controle do jogo e tivemos chances de nos dar uma vantagem de dois gols. Se ficar 1-0 é sempre difícil até ao fim, mas senti a nossa equipa muito concentrada e muito forte. É a melhor maneira de chegar a mais um jogo massivo na Liga dos Campeões. “

