Confiante e ansioso, Tuchel diz: “Isso é o que todos nós sonhamos”

Chelsea e Real Madrid se enfrentam hoje abrindo a disputa pela tão sonhada vaga na final da UEFA Champions League. O time de Thomas Tuchel entra em campo às 16h, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid. Por outro lado, a partida de volta será em Stamford Bridge, na próxima quarta-feira (05).

Novamente em uma semifinal, Thomas Tuchel avaliou o confronto contra o Real Madrid e disse que o time está confiante e ansioso para o compromisso.

“Merecemos estar nas semifinais, como o Real Madrid também merece estar. Nós merecemos porque percorremos um longo caminho. Tive a sorte de fazer parte desde o início das eliminatórias e todas as equipes nas semifinais já percorreram um longo caminho. Eles abriram caminho na competição mais difícil da Europa. Neste momento, merecemos estar aqui durante a competição e é por isso que estamos cheios de confiança e ansiosos por jogar estes jogos ao mais alto nível. Isso é o que todos nós sonhamos.”

Esta é a segunda semifinal consecutiva de Thomas Tuchel. No ano passado, o técnico chegou até a final quando ainda conduzia o Paris Saint Germain, possível adversário em uma eventual final.

Ele se diz muito grato pela oportunidade que tem de novamente estar entre os quatro times da competição mais importante.

“Eu sou um homem muito sortudo, eu sei disso e estou muito grato e grato por toda a sorte que tive e todas as pessoas ao meu lado que me empurraram, que acreditaram em mim e me deram toda a experiência que eu tive e que me fez ser o treinador que sou hoje. (…) É a segunda vez que venho aqui, mas estou longe de dar por certo e longe de pensar que é aqui que eu pertenço e é isso que mereço.”

