“Temos que ser corajosos no campo”, diz técnico do Barnsley

Em entrevista ao Yorkshire Post, Gerhard Struber, técnico do Barnsley, descreveu o Chelsea como “uma equipe especial” e mencionou estar ansioso para a oportunidade de enfrentar o time londrino. O jogo será realizado na quarta-feira (23), em Stamford Bridge, e válido pela Copa da Liga Inglesa. O time que disputa a Championship, perdeu os dois primeiros jogos na competição de acesso. Entretanto, Struber continua otimista com as perspectivas para os Tykes.

“É um grande jogo para mim, para os rapazes e para o clube. Jogaremos contra uma equipe especial e com jogadores-chave especiais. É uma ótima sensação para todos em poder enfrentar o Chelsea. Essa á a minha primeira vez em Stamford Bridge e contra um adversário desse nível. É uma sensação incrível e um desafio, mas eu gosto de desafios nesse nível. Temos que ser corajosos no campo”, iniciou o treinador.

Além disso, Gerhard destacou sua confiança no plantel do Barnsley. “Eu confio nos rapazes e em todo plantel que nós podemos desempenhar um bom jogo. Depois disso, veremos o resultado. É sempre importante acreditar e eu acredito nos meus atletas”, continuou Struber.

“Depois do Chelsea, teremos um grande jogo na Championship [contra o Coventry City]. Contra o Chelsea, nós temos a chance de crescer em nosso estilo de jogo.”, concluiu o técnico.

Por fim, leia o pré-jogo de Chelsea e Barnsley, jogo válido pela Copa da Liga Inglesa, do Chelsea Brasil.

