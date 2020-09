Tammy Abraham: “Estamos em um trabalho em andamento”

Tammy Abraham estava no lugar certo e na hora certa para fazer o gol de empate contra o West Bromwich no empate em 3 a 3, válido pela Premier League. O atleta concedeu entrevista ao site do Chelsea FC e confirmou seu alívio na conquista do ponto, fora de casa, no The Hawthorns. “No primeiro tempo, nós tornamos o jogo difícil. Eu tive uma chance no primeiro tempo que eu deveria ter marcado. Tivemos oportunidades na primeira parte, enquanto o West Bromwich marcou em todas as chances que teve”, iniciou Abraham.

Os erros do Chelsea

Por isso, Tammy Abraham discorreu sobre o cenário da etapa inicial para o Chelsea. “Quando as primeiras chances não acontecem, você começa a ficar nervoso. Cometemos alguns erros e, no nosso nível, não devemos cometer esses erros. Entretanto, estamos em um trabalho em andamento e espero que possamos melhorar. Sabíamos que tínhamos que nos lançar mais na segunda etapa, continuar lutando e não baixar a cabeça. Foi isso o que fizemos”, disse.

O intervalo

Além disso, o jogador do Chelsea conversou sobre a conversa após o primeiro tempo desastroso (3-0). “No intervalo estávamos um pouco entristecidos e o técnico nos auxiliou. Ele disse que não parecíamos um time e que no segundo tempo precisávamos nos ajudar entre nós mesmos para conseguir nos levantar. No segundo tempo, conseguimos ver esse desempenho [de equipe]”, continuou.

Sobre a importância do gol de Mason Mount

Posteriormente, Abraham disse o que observou após o gol de Mason Mount. “Nós sabíamos que o segundo gol viria após o gol do Mount. Um gol cedo e Mount nos deu uma nova esperança. Sabíamos que teríamos chances. Recuperar de um placar desfavorável de 3 a 0 nunca é fácil. E dou crédito ao time que não baixou a cabeça. Continuamos olhando em frente e sabendo que não era impossível”, afirmou.

Considerações finais

Por fim, o atacante respondeu sobre melhorias nas próximas rodadas. “Primeiramente, precisamos minimizar os erros como um time, não somente o trabalho defensivo para não sofrermos gols. Precisamos ser fortes juntos e continuar encorajando uns aos outros”, concluiu Tammy Abraham.

