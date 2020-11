Tammy Abraham: “A confiança está de volta”

Tammy Abraham foi o autor de um dos gols do Chelsea na vitória por 4 a 1, contra o Sheffield United, na Premier League. O camisa 9 do Chelsea marcou o gol de empate contra os Blades e disse, em entrevista ao site oficial do clube, o que o plantel conversou dentro de campo após o gol dos visitantes.

“Muitos atletas estão acostumados com o Sheffield e com o estilo de jogo deles. Eu joguei contra eles em algumas situações. Por isso, sabia que seria difícil derrotá-los. Eles fizeram o primeiro gol e tivemos que manter a cabeça [no jogo]. Conversamos entre nós e dissemos para termos calma e as chances surgiriam. Logo após, eu marquei o meu gol”, iniciou Tammy Abraham.

Além disso, a vitória contra o Sheffield foi a quarto triunfo consecutivo do Chelsea no calendário 2020/21. A equipe de Londres marcou 14 gols nos últimos quatro jogos. Assim sendo, Abraham marcou contra o Rennes, na Champions League, e diante dos Blades, na Premier League.

“Foi o caso de estar no lugar certo e na hora certa. Estou jogando com grandes atletas e as novas contratações têm sido um respiro de ar fresco. Estamos compreendendo como cada atleta joga e estamos conseguindo os resultados”, disse o camisa 9.

“Como eu disse anteriormente, estamos com novas peças no plantel e estamos nos entendendo mais. Nós temos confiança em nós mesmos, a crença está de volta. A confiança está de volta e esperamos mantê-la”, concluiu Tammy Abraham.

—

