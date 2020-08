Sorteio define adversários do Chelsea na EFL Trophy

A temporada ainda não começou, mas a garotada do Chelsea Sub-21 já sabe seu próximo compromisso. Os jovens da Academia estarão na disputa pelo EFL Trophy ao lado de Bristol Rovers, Oxford United e Walsall na Fase de Grupos. O sorteio dos grupos aconteceu nessa terça-feira (18) e os Blues estão na Chave D.

Enquanto o Chelsea vai com a equipe formada por jovens, os três adversários são profissionais e integram as League One e Two do Campeonato Inglês. O torneio permite a participação de 16 equipes das base ligadas a equipes da Premier League e Championship.

A competição

A EFL Trophy é composta por oito grupos regionalizados, num formato similar ao que acontece na Série D do futebol brasileiro. Cada chave tem quatro equipes. Na primeira fase todos os times se enfrentam dentro dos seus chaveamentos. Os dois melhores avançam para o mata-mata.

Na edição 2020/2021 estarão 16 equipes das duas primeiras divisões. Rebaixado da Premier League no ano passado, o Norwich é o único da Championship. Encerrado a Fase 1 os times se enfrentarão no mata-mata até a final. Entretanto por conta da pandemia do novo coronavírus a final de 2020 ainda não foi realizada.

