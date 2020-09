Site elege Havertz e Caballero em Seleção da Rodada na Carabao Cup

O WhoScored elegeu a Seleção da Terceira Rodada da Carabao Cup. Após a vitória por 6 a 0 contra o Barnsley, Kai Havertz e Willy Caballero foram os integrantes do Chelsea escolhidos para a premiação. Inicialmente, o goleiro argentino recebeu uma nota 8.80 na meta do selecionado. Por outro lado, o jovem alemão recebeu a nota máxima pelo hat-trick e desempenho na goleada contra a equipe da Championship.

O site escolheu a seleção com os seguintes atletas. Caballero (Chelsea – 8,80), Guilbert (Aston Villa – 8,11), Lascelles (Newcastle – 8.70) Bailly (Manchester United – 8,09) e Bernardo (Brighton – 8,69); Yarmolenko (West Ham – 10), Kai Havertz (Chelsea – 10), Jones (liverpool – 10) e Richarlison (Everton – 8,99); Haller (West Ham – 9,84) e Joelinton (Newcastle – 9,84).

Os jogadores do Chelsea

Primeiramente, o site mencionou o desempenho de Caballero. “Depois da derrota contra o Liverpool, uma grande vitória contra o Barnsley era tudo o que a equipe de Frank Lampard precisava. Mesmo assim, o goleiro reserva Willy Caballero teve que fazer nove defesas para a equipe da casa. Não foi fácil em alguns momentos e o jogador de 38 anos mereceu o seu clean sheet”, disse o site.

Posteriormente, muitos elogios do site para Kai Havertz. “O torcedor do Chelsea teve o seu primeiro vestígio do que Kai Havertz é capaz de fazer. Havertz não apenas fez o seu primeiro gol, mas somou o seu hat-trick contra os Tykes em 65 minutos de atuação. O jovem de 21 anos acertou todas as quatro tentativas no alvo, registrou dois passes importantes e quatro dribles para angariar a nota 10 do WhoScored”, concluiu o site.

Por fim, a EFL anunciou na sexta-feira (25) que o Tottenham avançou na Copa da Liga Inglesa e enfrentará o Chelsea na próxima fase. Confira mais detalhes.

