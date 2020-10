Rudiger, Werner e Kavertz participam de vitória alemã na Liga das Nações

Antonio Rudiger atuou os 90 minutos do duelo entre Ucrânia e Alemanha, válido pela Liga das Nações. O embate foi realizado em Kiev e a equipe alemã venceu por 2 a 1. Os gols visitantes foram marcados por Ginter e Goretzka. Por outro lado, os ucranianos descontaram com Malinovsky, convertendo penalidade máxima. Além de Rudiger, Timo Werner e Kai Havertz também participaram do embate. Entretanto, os jovens futebolistas entraram na reta final do segundo tempo.

Kepa Arrizabalaga

Por outro lado, Kepa Arrizabalaga foi relacionado, mas não atuou no duelo da Espanha, válido pela Liga das Nações. O selecionado espanhol venceu a Suíça por 1 a 0, no mesmo grupo de Alemanha e Ucrânia. Mikel Oyarzabal, atleta da Real Sociedad, foi o autor do tento ibérico.

Liga das Nações – League A Group 4

Primeiramente, a Espanha tem sete pontos em três jogos. Posteriormente, a Alemanha com cinco pontos em três embates. Logo após, a Ucrânia somou três pontos em três duelos. Por fim, a Suíça com um ponto após três rodadas.

Thiago Silva

O zagueiro do Chelsea participou de 71 minutos do embate do Brasil contra a Bolívia, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo foi realizado em São Paulo e os brasileiros venceram por 5 a 0. Os gols mandantes foram marcados por Marquinhos, Firmino (2x), Coutinho e Carrasco (contra).

