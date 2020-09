Premier League Sub-18: Chelsea vence West Ham por 4 a 1

O Chelsea conquistou a primeira vitória na Premier League da categoria Sub-18. Em jogo realizado no centro de treinamento de Cobham, a equipe venceu o clássico londrino contra o West Ham por 4 a 1. Os gols do Chelsea foram marcados por Fiabema, Soonsup-Bell, Vale e Tauriainen. Por outro lado, Botts descontou para os Hammers.

Na estreia da competição, o Chelsea visitou o Brighton e ficou no empate em 1 a 1 no Amex Elite Football Performance, em Brighton. Relembre o duelo inaugural da Premier League Sub-18 na publicação do Chelsea Brasil.

Além disso, a equipe apresentou três mudanças em relação ao plantel inicial da última partida, contra o Brighton. Primeiramente, as saídas de Lucas Bergstrom, Edwin Andersson e Joe Haigh. Posteriromente, as entradas de Kelechi Chubueze, Bryan Fiabema e Silko Thomas.

Destaque inicial para Bryan Fiabema, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Chelsea. Além disso, menção honrosa para Soonsup-Bell, que fez o segundo gol na competição. Afinal, ele foi o autor do gol do Chelsea na estreia da competição Sub-18, logo no primeiro minuto de bola rolando.

Por fim, o próximo jogo do Chelsea será contra o Southampton, na terceira rodada da Premier League Sub-18. O embate está agendado para 26 de setembro, às 6h (horário de Brasília), no centro de treinamento de Cobham.

Ficha técnica

Chelsea: Kelechi Chubueze; Josh Brooking (Alfie Gilchrist 83), Charlie Wiggett, Bashir Humphreys (c), Luke Badley-Morgan; Charlie Webster (Ben Elliott 73); Xavier Simons, Harvey Vale; Silko Thomas, Jude Soonsup-Bell; Bryan Fiabema (Jimi Tauriainen 73)

Substituições não realizadas: Alfie Gilchrist, Josh Tobin, Joe Haigh

Gols: Fiabema 13, Soonsup-Bell 26, Vale 32 Tauriainen 77

Cartão amarelo: Simons 57

West Ham Krisztian Hegy, Benjamin Heale (Junior Robinson ht), Michael Forbes, Iyiola Adebayo, Michael Adu, Freddie Botts, Kamarai Simon-Swyer, Kai Corbett, Gael Kileba, Sonny Perkins (Archie Woods 79), Christian Veliky (Divin Mubama 75)

Substituições não realizadas: Josh Roache, Remy Coddington

Gol: Botts 61

Cartões amarelos: Perkins 4, Robinson 48

