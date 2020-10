Premier League Sub-18: Chelsea goleia Reading em Cobham

A equipe Sub-18 do Chelsea venceu a segunda partida na Premier League da categoria de base. Neste sábado (17), a equipe londrina recebeu o Reading, em Cobham, em jogo válido pela Divisão Sul. Os comandados de Ed Brand venceram o embate por 5 a 2. Os gols do Chelsea foram marcados por Jude Soonsup-Bell (duas vezes), Lewis Hall, Harvey Vale e Charlie Webster. Por outro lado, Harvey Maudner e Malachi Talent-Aryeety descontaram aos Royals no confronto da Premier League Sub-18

Além disso, o jogo marcou a estreia de dois atletas no plantel de Ed Brand. Leo Castledine e Ronnie Stutter fizeram suas estreias pela equipe londrina. Ambos entraram em campo na reta final do embate.

Com a vitória neste sábado, a equipe londrina chega aos oito pontos na tabela de classificação após cinco jogos. Assim sendo, o próximo compromisso do Chelsea será contra o Norwich CIty, em Cobham. O embate está agendado para 24 de outubro, às 8h (horário de Brasília), pela sexta rodada da Premier League Sub-18.

Anteriormente, o Sub-18 empatou fora de casa contra o Brighton em 1 a 1. Logo após, o Chelsea somou a primeira vitória contra o West Ham, por 4 a 1, em Cobham. Posteriormente, novo empate em 1 a 1 diante do Southampton. Entretanto, o Chelsea foi superado no duelo londrino contra o Crystal Palace. Placar final de 1 a 0 para o time da região Sul de Londres.

Por fim, confira a tabela da Premier League Sub-18.

Ficha técnica

Chelsea (2V/2E/1D): Askew, Gilchrist, Wiggett (c), Tobin, Humphreys, Webster, Thomas, Hall, Soonsup-Bell, Vale, Kpakpe.

Reservas: Abu, Castledine, Stutter, Hughes, Mothersille.

Gols: Soonsup-Bell (14), Hall (25), Vale (34), Webster (56), Soonsup-Bell (58), Talent-Aryeety (67)

Reading (1V/1E/2D): Boyce-Clarke, Paul, Sackey, Purcell, Abrefa, Ashcroft, Hamilton, Talent-Aryeety, Clarke, Ehibhatiomhan, Maudner.

Reservas: Steggall, Anderson, Rowley, Nyarko, Senga.

Gol: Maudner (41) e Talent-Aryeety (67)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp