Premier League Sub-18: Chelsea empata em casa contra Southampton

Atuando em casa, a equipe Sub-18 do Chelsea ficou no 1 a 1 contra o Southampton. O jogo foi realizado no centro de treinamento de Cobham pela terceira rodada da Premier League da categoria de base. Primeiramente, o gol do Chelsea foi marcado por Kpakpe aos 39 minutos do primeiro tempo. Por outro lado, o Southampton empatou com Finningan aos 20 minutos da etapa complementar.

Com a igualdade no marcador, o Chelsea soma cinco pontos em três jogos na PL Sub-18. A equipe londrina empatou frente ao Brighton por 1 a 1 e, posteriormente, venceu o West Ham por 4 a 1. Por outro lado, a liderança da competição de base é do Derby County. O time venceu todos os compromissos da Premier League Sub-18 e somou nove pontos no campeonato.

Assim sendo, o próximo jogo do Chelsea será o duelo londrino contra o Crystal Palace. A partida está agendada para 2 de outubro, às 10h (horário de Brasília), no centro de treinamento de Cobham. O jogo será realizado pela quarta rodada da Premier League Sub-18.

Ficha técnica

Chelsea (4-1-2-2-1) Lucas Bergstrom; Josh brooking, Charlie Wiggett (c), Bashir Humphreys, Alex Kpakpe; Charlie Webster; Ben Elliott (Edwin Andersson 83), Harvey Vale; Silko Thomas (Jimi Tauriainen 75), Joe Haigh, Jude Soonsup-Bell (Malik Mothersille 89)

Reservas: Derrick Abu, Kelechi Chibueze

Gol: Kpakpe 39

Cartão amarelo: Brooking 73

Southampton: Olly Wright, Zuriel Otseh-Taiwo, Matt Carson, Kaya Tshaka, Will Tizzard (c), Lewis Payne, Jaydon Smith, Goran Babic, Sam Bellis (Harvey Woods 83), Ryan Finnigan, Marco Rus

Reservas: Diamond Edwards, Gustan Lillenberg, Fedel Ross-Lang, Luke Pearce

Cartão amarelo: Tizzard 26

Gol: Finnigan 65

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp