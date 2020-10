Premier League Sub-18: Chelsea é derrotado pelo Crystal Palace

Na temporada 2020/21, o Chelsea sofreu a primeira derrota na Premier League Sub-18 após perder em casa para o Crystal Palace por 1 a 0. O jogo foi realizado no centro de treinamento de Cobham, na sexta-feira (2). O gol do embate foi marcado por Akinwale aos 21 minutos da etapa complementar.

Anteriormente, o time do técnico Ed Brand tinha somado dois empates e uma vitória após a realização de três compromissos na Premier League Sub-18. Primeiramente, o empate contra o Brighton, em 1 a 1, na estreia da competição. Posteriormente, a vitória contra o West Ham por 4 a 1. Por fim, a igualdade no marcador contra o Southampton, também em 1 a 1. Entretanto, a primeira derrota aconteceu dentro dos domínios do Chelsea, frente ao rival londrino.

O próximo compromisso na Premier League Sub-18 está marcado para 17 de Outubro, após a pausa internacional. Assim sendo, o Chelsea enfrentará o Reading, às 7h (Horário de Brasília).

Ficha técnica

Chelsea (4-1-2-2-1) Lucas Bergstrom; Josh Brooking, Charlie Wiggett, Bashir Humphreys (c), Alex Kpakpe (Derrick Abu 83); Josh Tobin (Lewis Hall 83); Ben Elliott, Charlie Webster; Jimi Tauriainen (Edwin Andersson 53), Silko Thomas; Jude Soonsup-Bell

Reservas: Derrick Abu, Kelechi Chibueze, Lewis Hall, Malik Mothersille

Cartão amarelo: Brooking 85

Crystal Palace Joe Witworth, Noah Watson, Tayo Adaramola, Aiden Steele, Cardo Siddik, Rayn Bartley, Rowan Smith (Dylan Thiselton 25), Jack Wells-Morrison, Victor Akinwale (Maliq Cadogan 75), Fionn Mooney, David Omilabu

Reservas: Lion Bello, Kevin Gonzalez, Jesuran Rak Sakyi

Gol: Akinwale 66

Cartão amarelo: Siddik 68

