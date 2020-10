Premier League 2: Chelsea vence Arsenal em Kingsmeadow

Em jogo válido pela Premier League 2, o Chelsea venceu o Arsenal por 3 a 0. O jogo foi realizado em Kingsmeadow, casa da equipe de desenvolvimento do Chelsea. Um gol do Chelsea foi marcado na primeira etapa, enquanto dois tentos ficaram para a etapa final. Maatsen, aos 28 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador. Posteriormente, na etapa complementar, Fiabema, aos 43 minutos, e Livramento, aos 45, deram números finais ao embate.

Com o resultado, o Chelsea chega aos nove pontos em 12 possíveis na Premier League 2. Ou seja, três vitórias da equipe londrina contra West Ham (1-0), Southampton (1-4) e Arsenal (3-0). Por outro lado, o time de Andy Myers sofreu uma derrota na competição: frente ao Brighton, fora de casa, por 2 a 0.

Por fim, o próximo duelo do Chelsea será contra o Derby County. O jogo está agendado para 17 de outubro, às 8h (horário de Brasília), novamente em Kingsmeadow. Além disso, as equipes vão protagonizar um duelo da parte de cima da tabela.

O Chelsea é o atual segundo colocado e um ponto atrás do líder Tottenham. Por outro lado, o Derby County está na quarta colocação com dois pontos distanciando o selecionado do próprio Chelsea – próximo rival na PL 2.

Ficha técnica

Chelsea (4-2-3-1) Karlo Ziger; Henry Lawrence, Dynel Simeu (c), Levi Colwill, Ian Maatsen; Lewis Bate, Myles Peart-Harris; Tino Livramento (Harvey Vale 90+2), Thierno Ballo, Marcel Lewis (Dion Rankine 70); George Nunn (Bryan Fiabema 58)

Reservas: Jack Wakely, Lucas Bergstrom

Cartões amarelos Peart-Harris 70, Colwill 80

Gols: Maatsen 28 Fiabema 87, Livramento 90

Arsenal Karl Hein, Ryan Alebiosu, Daniel Oyegoke, Jonathan Dinzeyi, Harry Clarke (c), Ben Cottrell, James Olayinka, Tim Akinola, Flo Balogun, Jordan McEneff, George Lewis (Miguel Azeez 83)

Reservas: Zach Awe, Arthur Okonkwo, Catalin Cirjan, Luke Plange

Cartão amarelo: Dinzeyi 82

Árbitro: Tom Reeves

