“Ponha um pouco de pressão no Chelsea”, diz Mourinho aos jornalistas

José Mourinho, técnico do Tottenham, falou sobre o clássico contra o Chelsea e o atual cenário da Premier League. O duelo está agendado para domingo (29), às 13h30 (horário de Brasília), com transmissão do canal ESPN Brasil e ESPN App. Além disso, o Chelsea Brasil, através do Twitter, realizará o Tempo Real do clássico de Londres.

Assim sendo, Mourinho falou sobre a existência de favoritismo no jogo de domingo. Posteriormente, o ex-técnico do Chelsea comentou sobre a diferença de mercados entre as equipes. Por fim, o tópico da entrevista retornou ao cenário do favoritismo e o bom momento da equipe do Norte de Londres.

Favoritismo

“Quando você é favorito, você sabe o porquê de ser favorito [para um clássico]. Eu já estive em clubes que são, vamos dizer, campeões no mercado, por causa do investimento. Eu tenho que lidar com pressão. Portanto, agora não cabe a mim esse tipo de pressão. Ponha um pouco de pressão neles [Chelsea] Deixe-nos em paz”, disse José Mourinho aos jornalistas.

A diferença de mercados entre Chelsea e Tottenham

“Já estive no Chelsea e sei a diferença. Gostei desse primeiro mercado [de transferências] com o Tottenham. Gostei desse tipo de mercado sensato que, com menos dinheiro, você tenta dar um bom equilíbrio ao time. Para não errar, você tem que escolher os caras certos. Estou muito feliz com os atletas que chegaram. Cada um deles está respondendo e dando o seu melhor”, afirmou Mourinho.

Sobre o clássico

“Portanto, nós queremos apenas tentar vencer a próxima partida. Nada mais do que isso. Não estamos disputando o título, estamos lutando para a próxima partida. Para a próxima partida, não somos azarões. Para a próxima partida, tentamos vencer. Sempre somos candidatos a vencer a próxima partida. Nada mais do que isso. Ou seja, vamos lá e nosso objetivo é vencer o jogo”, disse José Mourinho.

Por fim, confira a publicação de dados e estatísticas de Chelsea e Tottenham.

