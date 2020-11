Pausa internacional: Jorginho e Mendy vencem; Chilwell lesionado

A pausa internacional foi positiva para Jorginho e Emerson. Os dois atletas do Chelsea entraram em campo para o duelo contra a Polônia, válido pela Liga das Nações. Os italianos venceram o jogo por 2 a 0 e Jorginho fez o primeiro gol do jogo convertendo penalidade máxima aos 27 minutos do primeiro tempo. Posteriormente, Berardi deu números finais ao duelo do Grupo 1.

Foi o primeiro gol de Jorginho na Liga das Nações. Com o resultado, a Itália está na liderança da chave com nove pontos após cinco compromissos. A Holanda é a segunda colocada com oito pontos em cinco partidas. Logo após está a Polônia com sete pontos. Por fim, a Bósnia e Herzegovina ficou com a quarta e última colocação do Grupo 1.

Assim sendo, os próximos dois jogos da chave estão agendados para o dia 18 de novembro, na quarta-feira. Polônia e Holanda se enfrentam às 16h45 (horário de Brasília), em Rosóvia, na Polônia. Por outro lado, Bósnia e Herzegovina e Itália medem forças, no mesmo dia e horário, em Sarajevo.

** Jorginho foi um dos atletas do Chelsea que marcaram gols na pausa internacional. Anteriormente, N’Golo Kanté e Timo Werner marcaram por suas respectivas seleções.

Dinamarca

Andreas Christensen atuou os 90 minutos no duelo contra a Islândia. A equipe dinamarquesa venceu o encontro por 2 a 1 e os dois gols foram marcados por Eriksen, ambos em penalidade máxima. Por outro lado, Kjartansson descontou para os islandeses.

Por isso, o resultado concede a segunda colocação do Grupo 2 aos dinamarqueses com 10 pontos após cinco duelos. A liderança da chave é da Bélgica com 12 pontos em cinco compromissos. Por fim, Inglaterra tem sete pontos e a Islândia não pontou no grupo.

No Grupo 2, os próximos duelos serão entre Inglaterra diante da Islândia e Bélgica contra Dinamarca. Os dois duelos serão realizados no dia 18 de novembro, quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), com mandos ingleses e belgas de campo.

Inglaterra

A Bélgica venceu a Inglaterra por 2 a 0, Tielemans e Mertens fizeram os gols no primeiro tempo. Por outro lado, a Inglaterra entrou em campo com dois atletas do Chelsea na formação titular: Mason Mount e Ben Chilwell. No outro lado do campo, Thibaut Courtois e Romelu Lukaku, ex-atletas do time de Londres. A preocupação ficou com Ben Chilwell, que foi substituído no minuto 38, após constatação de lesão. Assim sendo, Mason Mount foi substituído no minuto 34 do embate. Por fim, Tammy Abrahram não participou no compromisso inglês.

País de Gales

Ethan Ampadu participou de todo o jogo entre País de Gales e Irlanda. Vitória galesa por 2 a 0, gol de Brooks e assistência de Gareth Bale. Com o resultado, a seleção de Ampadu está na liderança do Grupo 4 na Liga B com 13 pontos em 5 jogos. Um ponto acima da Finlândia, 11 pontos a mais que a Irlanda e 12 pontos de vantagem para a Bulgária. Em conclusão, Irlanda enfrenta a Bulgária e País de Gales recebe a Finlândia. Os dois compromissos estão agendados para dia 18 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília)

Senegal

Edouard Mendy acumulou mais um clean sheet após a vitória de Senegal por 1 a 0 contra Guiné-Bissau. PO gol do embate foi marcado por Sadio Mané, aos 27 minutos da etapa complementar. Com o resultado, os senegalenses são a primeira equipe com vaga assegurada na fase final da Copa Africana de Nações. 12 pontos foram conquistados por Senegal após quatro jogos. Por fim, Congo somou seis pontos, Guiné-Bissau 3 e Essuatini não pontuou.

